Semih Erden: Hedefimiz grup liderliği

ANKARA () - Çin'de düzenlenecek olan 2019 FIBA Dünya Basketbol Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda takım kaptanı Semih Erden ve oyunculardan Buğrahan Tuncer, eleme maçlarının altıncı ve son müsabakasının öncesinde açıklamalarda bulundu. Ankara'daki seyirci desteğinin kendilerine büyük bir güç verdiğini belirten Semih ve Buğrahan, Slovenya ve İspanya maçlarını kazanarak elemelerdeki gruplarını lider olarak tamamlamak istediklerini belirtti.

SEMİH ERDEN: AMAÇ GRUBU LİDER BİTİRMEK

Türk taraftarların önünde oynamalarının kendileri için bir güç kaynağı olduğunu belirten Semih Erden, "Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediğimiz için üzerimizde yoğun bir baskı yok ancak bu bizim için yeterli değil ve işimiz daha bitmedi. Amacımız oynayacağımız son iki maçı kazanmak ve grubumuzu lider olarak bitirmek. Benim için en önemli maçımız Slovenya'ya karşı oynayacağımız maç. Bu maçı Ankara'da taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı onlarla paylaşmak istiyoruz, bunu da bu maçı kazanarak yapmak istiyoruz. Kendi sahamızda oynamak bizi gerçekten motive ediyor ve taraftarlarımızla birlikte olmamızı sağlıyor. Bu, Türk basketbolu için gerçekten çok iyi, çünkü Türk halkı bizi görmeyi çok seviyor ve her yerde destekliyor. Onların önünde oynamak önceki maçlarımızda bize güç verdi ve Slovenya maçında da gücümüze güç katacaklarını biliyorum" dedi.

"ÇİN'DE FİNALE KALIP ABD İLE YENİDEN KARŞILAŞABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Milli takımın, FIBA 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselerek ABD ile karşılaşmasının Çin'de tekrarlanabilme olasılığına değinen Erden, "Çin'de finale kalıp Amerika ile yeniden karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bizim hedeflerimizden biri. Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ederek sadece hedeflerimizin ilkini gerçekleştirdik. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla da, buradaki arkadaşlarımızla da daima iletişim halindeyiz. NBA'de oynayan arkadaşlarımız, son pencerede İspanya'ya karşı aldığımız önemli galibiyetten sonra bizi tebrik etti. Şimdiye kadar harika bir iş çıkardığımızı ve Çin'deki başarımızı hep birlikte sürdüreceğimizden bahsettik. Onların motivasyonu burada bize motivasyon sağlıyor. Basketbol sahada oynanan bir oyun ve en önemli şey sağlık. Umarım hepimiz sağlıklı oluruz ve Çin'de aynı sinerjiyi yaratırız. Bence bu takımla gerçekten iyi bir geleceğimiz var ve Çin'de en iyi halimize ulaşacağız" diye konuştu.

BUĞRAHAN TUNCER: MİLLİ FORMAYI GİYMEK BİR GURUR KAYNAĞI

Milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Buğrahan Tuncer, "Milli Takım formasını giymek benim için bir onur. Benim için en üst seviye gibi. Basketbolda en üst seviye burası, daha büyük bir şey yok. Milli Takım Forması'nı giymek, başka hiçbir şeye benzemeyen farklı bir gurur kaynağı" dedi.

İspanya maçının yerinin kendisi için farklı olduğunu söyleyen Tuncer, "İspanya ile yaptığımız maç benim milli formayla ikinci, taraftarlarımızın önünde ise ilk maçımdı. Başlarda çok heyecanlandım ama performansım maç içinde olumlu yönde artınca rahatladım. İyi oynamak bana güven veriyor. Her oyunda deneyim kazanıyorum ve bu bana çok yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

"İKİ MAÇI DA KAZANARAK GRUBUMUZU LİDER TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Slovenya ve İspanya maçlarını kazanarak gruplarını lider tamamlama hedefinde olduklarını söyleyen Tuncer, "Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası Milli takım. Bir çok insan bizi destekliyor. Ankara Arena Cuma günü tekrar dolu olacak. Taraftarlarımızı evlerine mutlu göndermek istiyoruz ve aynı zamanda biz de mutlu olmak istiyoruz. Kendi seyircimizin önünde ekstra motivasyonla oynuyoruz. Bize güç veriyorlar ve bizi sahada daha iyisini yapmaya yönlendiriyorlar. Biz Türk halkı olarak duygusal bir yapıya sahibiz ve taraftarlarımızın bize güvendiklerini hissetmek bizim de en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmamızı sağlıyor. Geçen yaz NBA'deki arkadaşlarımızın da katılımıyla neler yapabileceğimizi gösterdik. Slovenya ve İspanya'ya karşı oynayacağımız iki maçı da kazanarak grubumuzu lider tamamlamak istiyoruz. İnanıyorum ki Çin'de başarılı işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

