Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na forma ve krampon desteği

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), ()-HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl sonra yeniden Hakkari Yerel Amatör Ligi'nde top koşturacak olan Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na Şemdinlili iş insanı Metin Özel, destek çıktı. Özel, kendi tasarladığı spor malzemelerini dağıttığı takımın deplasman masraflarını da karşılayacak.

Şemdinlili iş insanı Metin Özel, 5 yıl aradan sonra yeniden Hakkari Yerel Amatör Ligi’ne katılan ve büyük başarılar elde eden Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na, forma, krampon, eşofman, yağmurluk, tekmelik, file ve top yardımında bulunup, deplasmanda oynanacak karşılaşmaların tüm masraflarını karşılama sözü verdi. Özel, tarafından özel tasarlanan spor malzemeleri, Şemdinli Gücü Spor Kulübü yetkilileri tarafından şehir stadında, oyunculara dağıtıldı. Özel, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman'a da özel forma hediye etti.

Şemdinli Gücü Teknik Direktörü Ümit Çiftçi, takıma destekte bulunan Özel’e teşekkür etti. Takım antrenörü İslam Güngör de uzun bir aradan sonra Şemdinli'nin, amatör lige bir takım çıkardığını, bu konuda Kaymakamlık'tan büyük destek aldıklarını söyledi. Antrenör İslam Güngör, "Takımımızın başarısı tüm Şemdinli halkını çok mutlu etti. Bize destek olan Metin Özel'e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün masraflarımızı, bütün antrenman malzemelerimizi karşıladı. Bu kadar güzel bir insanın Şemdinli halkına, Şemdinli gençlerine yardım etmesi çok güzel bir şey. Kendisine takım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öye yandan Şemdinli Gücü Teknik Direktörü Ümit Çiftçi ile takım futbolcuları, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman’ı makamında ziyaret etti. Oyuncularla sohbet eden Kaymakam Türkman, futbol takımına desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

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