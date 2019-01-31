Selçuklu, Türkiye Şampiyonası’ndan 14 madalyayla döndü

KONYA,() – SELÇUKLU Belediyespor Kulübü Wushu Takımı, Türkiye Wushu Federasyonu faaliyet programında yer alan Minikler-Yıldızlar Sanda/Taolu Türkiye Şampiyonasında 14 madalya kazandı.

26-29 Ocak tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ve 45 ilden 945 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada Selçuklu Belediyespor Kulübü 16 sporcusuyla mücadele etti. 14 sporcunun madalya kazandığı Şampiyona da derece yapan sporcular şu şekilde;Irmak Koçak Yıldızlar Sanda 38 kilogram da Türkiye şampiyonu, Nehir Koçak Yıldızlar Sanda 35 kilogramda Türkiye Şampiyonu, Havvanur Bıyıklı Minik-Yıldız/Sanda 32 kilogramda Türkiye Şampiyonu, Rabia Gül Karakoç Yıldızlar-Sanda 45 kilogramda Türkiye Şampiyonu, Nisanur Irmak Minikler Daoshu Türkiye Şampiyonu, Tuana Akdemir Minikler Gunshu Türkiye Şampiyonu, Efnem Gökalp Minikler Changquan Türkiye Şampiyonu, Furkan Osman Sayıner Nangun Türkiye Şampiyonu, Ekin Demiryakan Yıldızlar Sanda 35 kilogramda Türkiye İkincisi, İbrahim Ali Alanyurt Changquan Türkiye İkincisi, Almina Sarı Minikler Nandao Türkiye İkincisi, Hilal Yüzbaşıoğlu Yıldızlar Changquan Türkiye İkincisi, Enes Okur Yıldızlar Sanda 32 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Hümeyra Soylu Nanquan Türkiye üçüncüsü.