Selçuklu Kartalı sezona galibiyetle başladı

KONYA,() - TÜRKİYE Basketbol Liginde mücadele eden Selçuklu Basketbol sahasında konuk ettiği Petkimspor’u 93-84 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Türkiye Basketbol Ligi 2018-2019 sezonu 1'inci hafta karşılaşmasında Selçuklu Basketbol sahasında Petkimspor’u konuk etti. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmadan Selçuklu Basketbol 93-84 galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında istediği oyunu sahaya yansıtamayan Selçuklu Kartalları, ilk çeyreği 19-17 geride tamamladı. İkinci periyotta etkili bir performans gösteren ve özellikle dış atışlardan sayılar bulan temsilcimiz soyunma odasına 41-37 önde girdi. Üçüncü periyot her iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçilirken, temsilcimiz Selçuklu Basketbol son çeyreğe 60-56 önde girmeyi başardı. Karşılaşmanın son periyotu büyük heyecana sahne oldu. Maçın son anlarına kadar karşılıklı basketler atılırken, Selçuklu Basketbol Takımı kaptan Alper Saruhan’ın zor pozisyonda attığı üçlükle bitime son 30 saniye kala farkı 4 sayıya (88-84) çıkardı. Son anlarda savunmada da iyi işler yapan Selçuklu Kartalları karşılaşmayı 93-84 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti ve sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada Alper Saruhan 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Sertay Gürsu 11 sayı, 4 ribaund, Bora Hun Paçun 17 sayı, 8 ribaund ve Marcus Hall 16 sayı, 5 ribaund, 5 asist ile galibiyette büyük rol oynadı.

KARADAĞ: GEREKEN HER ŞEYİ OYUNCULARIM SAHADA SÖYLEDİ

Selçuklu Basketbol Takımı Başantrenörü Cengiz Karadağ maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karadağ, “Önemli bir takıma karşı sezona galibyetle başladığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Ben dahil, kimse bu galibiyeti sahiplenmesin. Gereken her şeyi oyuncularım söyledi. Herkesi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

SARUHAN: GALİBİYETİ HAK ETTİK

Selçuklu Basketbol Takımının kaptanı Alper Saruhan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Saruhan, “Petkim bu ligin en sert ve mücadeleci takımlarından biri. Onlara çok büyük saygı duyuyoruz. Bu maça en iyi motivasyonumuzla hazırlandık. Takım arkadaşlarımı ve teknik heyeti kutluyorum. Taraftarımızın önünde sezona galibiyetle başlamasını bildik. İlk maçı kazanmak önemlidir. Hedefli bir takımız. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam eder. Biz hedefimizden şaşırtacak her türlü engele bu takım mücadele ederek karşı koyacaktır. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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