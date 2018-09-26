Selçuk Aksoy: "Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nın favorileri arasındadır'

Tolga YANIK/KONYA,()

Atiker Konyaspor ikinci başkanı Selçuk Aksoy, Konyaspor'un Türkiye Kupası şampiyonlarından biri olduğunu ve kupanın favorileri takımları arasında yer aldığını söyledi.

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Yeni Amasyaspor'u deplasmanda 5-2 gibi bir farklı skorla mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan ikinci başkan Selçuk Aksoy, "Öncelikle turu geçtiğimiz için mutluyuz. Forma şansını daha az bulan oyuncularımızın performans düzeylerini görme açısından önemli bir karşılaşmaydı. Genel anlamda ortaya konan futboldan memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Öte yandan, Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası şampiyonlarından biridir ve kupanın favori takımlarındandır. Dolayısıyla karşılaştığımız her takım kupa şampiyonunu mağlup etmek için yoğun çaba sarf edecektir. Bugün Yeni Amasyaspor’da bu mantaliteyle karşımıza çıktı. Golleri erken bularak bir sürprizin yaşanmasına izin vermedik. Ancak bizim için asıl sürpriz, böylesine bir maçta skor 5-1 olmuşken bizim için son derece önemli ve değerli bir futbolcumuz olan Adis Jahovic’in aldığı kırmızı kart oldu. Saha içinde her ne yaşanırsa yaşansın üst düzey futbol oynayan isimlerin bu tür tahriklere kapılmaması gerekir. Nitekim Jahovic’in forvet hattındaki liderliğine ve gücüne ihtiyaç duyduğumuz son derece önemli maçların oynanacağı bir periyoda girerken böyle bir durumla karşılaşmak hiç iyi olmadı. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Fakat Jahovic gereksiz ve yersiz davranışıyla takım arkadaşlarını bu süreçte yalnız bırakmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yönetim Kurulumuz bu konuyu değerlendirecektir. Futbolcularımızın hepsi bizim için önemli ve kıymetlidir ancak Konyaspor’un menfaatleri her şeyin üzerindedir.”dedi.

FOTOĞRAFLI