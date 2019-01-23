Selçuk Aksoy: "Antalyaspor maçında hedefimiz 3 puan"

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak ve Hakkari'den gelen 65 kişilik grup, oyuncular ve teknik heyetle bir araya gelerek fotoğraf çektirip, imza aldı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikinci başkan Selçuk Aksoy, Antalyaspor karşısında 3 puan almak istediklerini belirterek, "İkinci yarının başlangıç maçını zor hava ve saha şartlarında Erzurumspor'la yaptık. Erzurum'un ligdeki durumundan dolayı ciddi bir konsantrasyon durumu vardı. Bizimde ikinci yarıya iyi başlamamız gerekiyordu. Zor şartlarda da olsa 3 puan almayı bildik ve bizim için sevindirici bir sonuç oldu. Devamında da inşallah Antalyaspor maçıyla galibiyet serisine devam ederiz. Hedeflerimize doğru galibiyetlerle ve puanlarla devam etmek istiyoruz. Hurtado son hazırlık maçında sakatlanmıştı. Johnsson'un da bir sakatlığı gözüküyor ama takımın genel durumu iyi. Taraftarımızı Antalyaspor maçına davet ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan 3 puan almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"TRANSFERİ KAPATTIK"

Çok ekstra bir durum olmadıkça transfer sezonunu kapattıklarını belirten Aksoy, "Transfer sezonu ay sonu kapanıyor. Planladığımız şekilde transferi devam ettirdik. Ekstra bir durum olmadığı sürece bizim için transfer dönemi bitmiştir. Tabi son güne kadar ne olacağı belli olmaz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda birşey olursa ya da herhangi bir ters durum olduğunda olabilir. Şuan planlanan veya ön görülen bir transfer gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

"ERZURUMSPOR'UN TEKLİFİ OLDU"

Golcü oyuncu Yatabare'ye Erzurumspor'un bir teklifi olduğunu da belirten Aksoy, "Erzurumspor'un Yatabare için bize bir teklifi oldu. Biz açıkçası onu değerlendirmedik çünkü Yatabare bizim oyuncumuz ve elimizdeki çift forvetten bir tanesi. Ligde başlamış durumda. O nedenle çok düşünmedik. Yatabare takımda devam edecek öyle gözüküyor" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selçuk Aksoy'un açıklamaları

- Antrenmandan detaylar

- Konya Valisi ve Hakkari'den gelen heyetin ziyareti

(FOTOĞRAFLI)