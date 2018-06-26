Şehitkamil'de öğrenciler sporda buluştu

ŞEHİTKAMİL Belediyesi 2018 Yaz Spor Okullarında 7 farklı branşta binlerce sporcu öğrenci eğitim görecek. Sportif faaliyetlerle ilk kez tanışan miniklerin heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunurken, öğrenci velileri eğitim sürecinin henüz başı olmasına rağmen gerçekleştirilen faaliyetlerden oldukça memnun kaldı.

Basketbol, badminton, futbol, geleneksel çocuk oyunları, temel cimnastik, satranç ve yüzme branşlarında yaz spor okulları düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, eğitim takviminde geride kalan ilk haftanın ardından öğrenci velilerinden tam not aldı. Yaz spor okulları kapsamında 7 farklı branşta binlerce sporcu öğrenciye sportif tesislerinin kapıları ardına kadar açılırken özelikle 4- 8 yaş aralığında minik sporcuların çalışmalar esnasında yaşadığı büyük heyecan ve mutluk gözlerden kaçmadı. Geniş kitlelere sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazandırmak adına spor okulu faaliyetlerine 4 mevsim boyunca ara vermeden devam eden Şehitkamil Belediyesi, bu yaz da farklı branşlarda organize edeceği şenlikler, turnuvalar, kamp faaliyetleri ve branşa özgü eğitim çalışmalarıyla yeni bir rekora koşacak.

2018 yaz spor okullarında en fazla kontenjanı 4-8 yaş aralığımdaki minik öğrencilere ayırdıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor yapma alışkanlığının minik yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Fadıloğlu, yaz spor okullarında miniklere yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili değerlendirmede şunları söyledi:

“Geleneksel çocuk oyunları spor okullarımız, ilçemizin 6 farklı noktasında hizmete açtığımız temel cimnastik ve çocuk pilates merkezleri ile 2018 yaz spor okullarımızda en fazla kontenjanı 4-8 yaş aralığındaki minik öğrencilerimize ayırdık. Spor alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılması çok önemli. Bunun yanı sıra özelikle postür bozuklarının önüne geçilmesi, çocuklarımızın iskelet ve kas sisteminin gelişimini normal düzeyde sürdürmeleri, obezite ile mücadele adına değerli velilerimizden minikleri sportif faaliyetlere erken yaşta yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızın branşlaşma yaşı öncesindeki kazanımları ilerleyen yıllarda tercih ettikleri branşlardaki başarı grafiklerini doğrudan etkiliyor. İmkanlarımız el verdiği ölçüde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün de desteğiyle bu alandaki çalışmalarımıza hız vererek sürdüreceğiz.”

Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde ve Rabia Spor Merkezinde yürütülen geleneksel çocuk oyunları ve basketbol spor okuluna çocuklarını kaydettiren öğrenci velilerinden Özlem Özsoylu, yaz spor okulu çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi. Özsoylu, “Geleneksel çocuk oyunları spor okuluna 2 çocuğumu kaydettirdim. Belediyemizin böyle bir spor hizmetini gerçekleştirmesinden çok memnunuz. Çok kısa bir zaman diliminde çocuklarımızın sosyal anlamda gelişimlerine şahit oldum. Oyun ve sporun birleştirilmiş olması öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor. Gerçekleştirilen tüm çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve tüm değerli antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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