Şehit Mehmetçikler'in kardan heykellerinin açılışına Bakan Kasapoğlu katıldı

Bakan Kasapoğlu: "Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı bu vatana sahip çıkmak için, gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek için, tüm gücümüzle çalışıyoruz"

Turgay İPEK / KARS,()

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan Mehmekçikler anısına yaptırılan kardan heykellerin açılışı bugün yapıldı. 8 metre yüksekliğindeki heykel üzerine asılan Türk bayrağı da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile törene katılanlar tarafından açıldı.

Heykele kırmızı karanfil bırakan Bakan Kasapoğlu, "Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı bu vatana sahip çıkmak için, gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek için, tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu organizasyonda gerek bakanlık olarak gerek diğer bakanlıklarla işbirliği ve Kars ilimizin tüm yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik 8'inci yılına giriyor. İnşallah yarın tüm şehitlerimizi bu yürüyüş vesilesiyle yad edeceğiz, onları rahmetle, minnetle anacağız. Biz Spor Bakanlığı olarak gençliğimizin bu ruhla yetişmesi yönünde tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon bunlardan bir tanesi. Ülke genelinde tüm gençlik merkezlerinde gerek Sarıkamış'ı gerek Çanakkale'yi pek çok anımızı, şühedamızın bize bıraktığı emaneti, diri tutma noktasında gayretlerimiz ve etkinliklerimiz var. İnşallah yarın ki organizasyonu hayırlısıyla, bu çerçevede gerçekleştireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)