Sea to Sky'ın şampiyonu Wade Young oldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı dağ etabıyla tamamlandı. Son yarışla birlikte Sea to Sky'ın kazananı Güney Afrikalı Wade Young oldu.

Kemer'de 4 gündür süren Sea to Sky Ekstrem Enduro Motosiklet Yarışı bugün düzenlenen dağ etabıyla tamamlandı. Çamyuva sahilinden başlayıp 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tamamlanan dağ etabında yarışıcılar, ilk olarak 0 rakımdan başladıkları yarışta Kesmebozağı'ndaki kanyonda suyla mücadele etti. Daha sonra ormanlık alanda geçen yarışçılar 2365 metredeki finiş çizgisi öncesi kayalık bölgeyi geçti.

Dağ etabına 27 ülkeden 193 sporcu katıldı. Zorlu yarışı 3 saat 22 dakika 27 saniyede tamamlayan Wade Young birinci olurken, ikinciliği İspanyol Mario Roman 3 saat 27 dakika 27 saniyeyle aldı. Yarışın üçüncülüğünü ise İspanyol Alfredo Gomez 3 saat 37 dakika 25 saniyeyle elde etti.

Zorlu dağ etabını 2 yıl önce ilk 60 sporcu içerisinde tamamlayan ve altın madalya alan ilk kadın olan Güney Amerikalı Kirsten Ladman ise 6 saat 6 dakika 43 saniyeyle tamamlayarak 32'nci oldu ve tekrar altın madalyayı hak eden tek kadın oldu.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB'ın destekleriyle gerçekleştirilen Sea to Sky Ekstrem Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk üçe girenlere ödüllerini Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Koordinatörü Kahraman Uraz ve TÜRSAB Batı Antalya YTK Başkanı Rıza Perçin verdi.

Organizasyon sorumlusu ve KEMK Başkanı Semih Özdemir, "Organizasyonumuzu bugün Tahtalı Dağı'nın zirvesinde finişe gelen yarışmacılarımızla birlikte tamamladık. 4 günlük bir yarış maratonumuz vardı. İlk gün yarışımızı Kemer merkezinde özel olarak hazırladığımız alanda yaptık. Daha sonra orman yarışı 40 kilometre, dün kanyon yarışını tamamladık 30 kilometrelik. Bugün de Çamyuva sahilinden start verip Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona eren 70 kilometrelik etabı yarışçılar tamamladı. Yarışlarda herhangi bir sıkıntı olmadı. Her şey yolunda geçti. Gelen katılımcılardan iyi dönüşler aldık. Artık önümüzdeki yıla bakacağız yarından itibaren. Çünkü gelecek yıl bizim 10'uncu yılımız. 10'uncu yıla özel daha iyi ve özel bir organizasyon ve daha iyi bir proje yapmak istiyoruz" dedi.



