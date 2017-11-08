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Sarı Kırmızılı ekipten Alper Potuk bombası !

Süper Lig'in bu sezonki flaş takımlarından olan Göztepe milli takım arasını transfer çalışmaları ile değerlendiriyor.Göztepe yetkilileri Fenerbahçe'nin yıldızı isimlerinden Alper Potuk'u kadrosuna katmak istiyor.

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:45
Sarı Kırmızılı ekipten Alper Potuk bombası !

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü isteneni sahaya yansıtaman Alper Potuk son haftalarda da yaşadığı sakatlıklar ve gördüğü kartlar nedeniyle istenmeyen adam haline geldi.Süper Lig'e verilen Milli Takım arasını iyi değerlendirmek isteyen Göztepe yetkilileri Fenerbahçe'den Alper Potuk'u transfer etmek istiyor.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tamer Tuna'nın özellikle Fenerbahçe'li Alper Potuk'u takımda görmek istediğini yöneticilere iletti.

Fenerbahçe'nin ise Alper Potuk'u satmaya sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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