Sarı Kırmızılı ekipten Alper Potuk bombası !

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü isteneni sahaya yansıtaman Alper Potuk son haftalarda da yaşadığı sakatlıklar ve gördüğü kartlar nedeniyle istenmeyen adam haline geldi.Süper Lig'e verilen Milli Takım arasını iyi değerlendirmek isteyen Göztepe yetkilileri Fenerbahçe'den Alper Potuk'u transfer etmek istiyor.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tamer Tuna'nın özellikle Fenerbahçe'li Alper Potuk'u takımda görmek istediğini yöneticilere iletti.

Fenerbahçe'nin ise Alper Potuk'u satmaya sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.