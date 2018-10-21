Şanlıurfaspor - Pendikspor: 1-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Onur Bingöl, Murat Tuğberk Curbay, Muratcan Ilgaz
ŞANLIURFASPOR: Ömer - Samet, Benhur, Oğuzhan, Can (Dk. 76 Mehmet Albayrak), Cebrail, Emre Özkan, (Dk. 46 Mehmet Taşçı), Feridun (Dk. 76 Doğan), Halil, Onur, Fevzi
PENDİKSPOR: Emre Aydın - Hüseyin, Erdinç, Berk Neziroğuluları, Ömer Can, Mehmet Alaeddinoğlu, Ahmet (Dk. 85 Mahmut), Berk (Dk. 57 Yıldıray), Batuhan (Dk. 56 Okan), Mehmet Zahir Çınar
GOLLER: Dk. 17 Halil (Şanlıurfaspor) - Dk. 68 Yıldıray (Pendikspor)
KIRMIZI KART: Dk. 62 Oğuzhan (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Benhur, Oğuzhan, Feridun, Fevzi, (Şanlıurfaspor) - Berk Neziroğuluları, Oktay, Okan, Erdirç (Pendikspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 9'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
17’nci dakikada Feridun’un sağ taraftan kale önüne ortaladığı topa güzel vuruş yapan Halil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
68’inci dakikada ceza alanı sol çaprazında bulunan Yıldıray'ın topa sert vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-1.
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