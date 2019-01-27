Şanlıurfaspor - Kahramanmaraşspor: 0-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Kadir Kantekin, İsmail Taygun Tasalı

ŞANLIURFASPOR: Ömer - Samet, Aykut (Dk. 55 Feridun), Harun, Benhur (Dk. 71 Can), Oğuzhan, Sercan, Mehmet Taşcı, Ömer, Deniz (Dk. 78 Fevzi), Halil

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Burak, Hurşit, Cerem (Dk. 59 Süleyman), Yasin, Servan, Yusuf (Dk. 85 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, Ethem (Dk. 78 Efe)

GOLLER: Dk. 15 Yasin (Kahramanmaraşspor)

SARI KART: Halil, Harun, Deniz, Feridun (Şanlıurfaspor) Lider, Burak, Özkan (Kahramanmaraşspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Fevzi (Şanlıurfaspor) Dk. 90+5 Burak (Kahramanmaraşspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 19'uncu mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'a 1-0 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Ömer'ın ortasında kale önünde topla buluşan Halil, topu üstten dışarı gönderdi.

6'ncı dakikada Cerem'in uzaklardan sert şutu az farkla auta gitti.

15'inci dakikada Cerem'in pasında kale önünde topla buluşan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:0-1

44'üncü dakikada Sercan'ın vuruşunda top kaleciden döndü, Benhur müsait pozisyonda topa düzgün vuramadı ve top yandan dışarı çıktı.

87'nci dakikada Can'ın vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

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