Şanlıurfa'daki tenis şampiyonasında kupalar sahiplerini buldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () -



ŞANLIURFA'da 20 ilden yaklaşık 110 sporcunun katılımıyla başlayan Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis Şampiyonası, final maçıyla tamamlandı. Şampiyonada dereceye girenler ödüllendirildi.

Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis Şampiyonası final maçları bugün yapılan müsabakaların ardından son buldu. Kentte renkli görüntülerin yaşanmasına neden olan tenis şampiyonası 20 ilden yaklaşık 110 sporcunun katılımıyla başlamıştı. Sekiz gün süren turnuvada tek erkeklerde Toprak Avcıbaşı şampiyon oldu. Çift erkeklerde ise Ferdi Bryan Tangal ve Sefa Suluoğlu ikilisi kupaya uzandı. Tek kızlarda birinciliği Ayşegül Mert elde ederken, çiftlerde ise Ayşegül Mert-Senem Öcal ilk sırayı aldı. Final maçların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası'nda düzenlenen törenle, dereceye girenlere kupaları Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu verdi.

Törende şampiyon olan tenisçileri kutlayan Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, 2019 yılında ilk kez Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis Şampiyonası'nın Şanlıurfa’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle spor camiasının bölgeye ilgi göstermeye başladığını dile getirdi. TTF'nin bu kapsamda Göbeklitepe ismi ile Şanlıurfa'da ulusal turnuva gerçekleştirdiğini belirten Çiftçi, "110 sporcumuzu burada ağırlıyoruz. 12 bin yıllık yerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizin kendi kültürlerini, tarihlerini, medeniyetini öğrenmiş olmaları eğitim anlamında da önemli" diye konuştu.

Şanlıurfa’da düzenlenen tenis şampiyonasında görev alan Başhakem Vural Toptaş ise, Türkiye Tenis Federasyonu'nun organize ettiği turnuvanın Göbeklitepe ismiyle yapılmasının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da düzenlenen tenis turnuvasına oldukça yoğun ilgi vardı. 20 ilden 110 sporcu katıldı. Toplamda 138 müsabakanın oynandığı turnuva bugünkü finallerle son buldu. Özellikle bölge halkı tenise pek fazla yabancı değildir. Batı illerindeki gibi pek fazla talep yok ama burada hocalarımızın özverili çalışmaları sonucu Şanlıurfa'da özellikle tenis 7-8 yıldır tanılıyor. Burada böyle modren bir tenis tesisinin yapılması da ayrı bir anlam katıyor. Bundan sonra Şanlıurfa'da tenisin daha da genişleyeceğine inanıyorum. Kentte düzenlenen turnuvaya katılan tüm sporcular hem şampiyonada ter döktü, hem de kenti gezme imkanını aileleriyle birlikte yaşadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Final maçlarına katılan sporcular

- Baş hakem Vural Topbaş açıklaması

- Şampiyon olan sporculara ödülleri verilmesi

- Protokol konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)