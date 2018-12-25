Sanayispor'da yeni yönetim belli oldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA Amatör Küme kulüplerinden Sanayispor'un olağanüstü genel kurulunu yaptı.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi Kamil Tabaklar Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongreye tek listeyle gidildi. Kulübün kurucu üyesi ve 8 yıldır antrenörlüğünü üstlenen Adnan İmirgi, yönetimindeki liste oy çokluğuyla seçildi. 120 üyenin 68'nin oyunu alan İmirgi, başkan seçildi.

Genel kurulda konuşan eski Başkan İbrahim Bayuk ve Asbaşkan Raşit Tabaklar, kulübe emeği geçenlere teşekkür ederek, Sanayispor'a desteklerinin devam edeceğini söyledi. Adnan İmirgi ise "Spor evrenseldir. Sporun sayesinde bir aradayız. Sanayispor kulübünü yine her zaman ki gibi birlikte yöneteceğiz. Eski yönetime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Sanayispor'un yönetim kurulu Adnan İmirgi, Rüştü Kırşan, Cengiz Gayret, Melikşah Doğan, Ali Rıza Erkek, Muharrem Dağyar, Burak Bütün, Halil Yiğit ve Perit İlhan'dan oluştu.

FOTOĞRAFLI