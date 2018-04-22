Samsunsporlu futbolcular hakeme tepki gösterdi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() – SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Denizlispor ile 2-2 kalmasının ardından kırmızı-beyazlı futbolcular basın toplantısında maçın hakemi Özgür Yankaya’ya tepki gösterdiler.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Denizlispor ile 2-2 kalmasının ardından kırmızı beyazlı futbolcular basın toplantısında maçın hakemi Özgür Yankaya’ya tepki gösterdiler. Samsunspor kaptanı Ahmet Burak Solakel, kaleci Furkan Köse ile oyuncular Göksu Türkdoğan ve Ahmet Cebe, maçtan sonra basın toplantısı düzenleyerek hakemler tarafından haklarının yendiğini söylediler.

"HAKEMLERİN 'GÖRMEDİK, HATA YAPTIK' DEMELERİNİ BEKLİYORUM"

Maçın hakemi Özgür Yankaya’ya tepki gösteren Samsunporlu oyuncu Göksu Türkdoğan, "Ben 12 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Hayatım boyunca hiçbir zaman bahanelere sığınmadım. Ceza almadan sözlerimi tamamlamak istiyorum. Biz buradan ekmek yiyoruz. 5-6 haftadır inanılmaz canımız yanıyor. Bugün 2 tane yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Biri Enes’in pozisyonu, diğeri de oyuncunun eline çarpması. Biz kendi hakkımızı nasıl savunacağız. Boluspor maçında Samaras’ın yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Bunlar tartışmaz. Hakem pozisyonlarda gözünü çeviriyor. Adana Demirspor maçında kafayla gol atıyoruz, hakem karşı tarafa faul veriyor. Biz nasıl kümede kalacağız. Hepimizin ailesi ve çoluk çocuğu var. Şehirde de büyük baskı hissediyoruz. Hakemlerin görmedik, hata yaptık demelerini istiyorum. Bizim gördüğümüzü siz görmüyor musunuz?" dedi.

‘HAKEM HATALARI NEDEN HEP BİZE DENK GELİYOR’

Hakem hatalarının hep kendilerine ama rakibe hiç denk geldiğini ifade eden Samsunspor kaptanı Ahmet Burak Solakel, “Rakip takımın eline çarpması yüzde 100 eldi. Enes’in pozisyonu yüzde 100 penaltıydı. Hadi bu maçı geçelim, Bolu maçında Samaras’ın pozisyonuna bütün dünya penaltı diyor. Ondan sonra el pozisyonu var. Hakem bunlara ‘ben görmedim’ diyor. Kardeşim hep mi bize görünmüyor bunlar. Adana Demirspor maçında Samaras’ın boyu 1.90 çıkmış kafayı vurmuş hakem faul veriyor. Ben gözümle bir hakemin suratını çevirdiğini görürsem ben bunda başka şeyler düşünürüm. Biz takım olarak dünyanın en iyisiyiz demiyoruz. Zayıf yönlerimiz olabilir. Bizde bu durumlarda olmayı istemezdik ama olduk. Bir kere hata olur, iki kere hata olur ama dört kere, beş kere hata olmaz. Niye rakiplerimize aynı hatalar olmuyor da bize denk geliyor bu hatalar” diye konuştu.

"HATA YAPMAK FARKLI, KORKMAK FARKLI BİR ŞEY"

Hakemlerin göz göre göre haklarını yediklerini belirten Solakel, "Bize hak etmediğimiz bir şeyi kimse vermesin. Zaten istemiyoruz, öyleyse sonuna kadar düşelim ve cezasını da biz çekelim. Ben oyuncu olarak çekmeye razıyım. Herkesin çoluğu, çocuğu, ailesi var. onların da var. Çocuklarının yüzlerine nasıl bakıyorlar. Hata farklı bir şey ama korkmak farklı bir şey. Neden korkuyorsun, neden gördüğünü çalamıyorsun. Hakemlerden bir şey istemiyoruz. Sadece gördüğünü çalabilsin, kafasını çevirmesin. Biz daha düşmedik. Savaşıyoruz. Sezon başından beri yaşadığımız durumlar ortada. Transfer yapamamış bir takımız. Sakat oyuncularımız çıkıp oynamaya çalışıyor. Normalde kadroda olmaması lazım ama mecbur sakat oyuncularımız süre alıyor. Dışarıda belki sıkıntı yaşıyoruz ama iç sahada seyircimizin desteği ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2 maçımız kaldı. Bu maçları kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Herkes istediğini yapabilir ama son sözü Allah söyler. Biz sonuna kadar bu işi götüreceğiz ama hakkımızı da savunacağız. Göz göre göre hak yenmez. Hakkımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kimsenin çalacağı düdüğe muhtaç değilim. Hakkımı versinler yeter" şeklinde konuştu.

"HAKEM HATALARINDAN EN AZ 8 PUANIMIZ GİTTİ"

Hakem hatalarından dolayı en az 8 puanlarının gittiğini ifade eden Samsunsporlu oyuncu Ahmet Cebe, "Bir tane pozisyon söyleyin Denizli’nin aleyhine çalınan ya da Eskişehirspor aleyhine çalınan. Bu takımların bu kadar puan kaybettiği maçlar var mı? Lütfen kıyaslayın. Bizim en az 8 puanımız gitti" diye konuştu.

"HAKEM ADAM GİBİ ÇIKSIN, 'BEN BU MAÇI SATTIM' DESİN"

Samsunspor’un kayyuma kalmasını hakemlerin kullanmaya çalıştığını belirten Samsunspor kalecisi Furkan Köse, "Hakemlerin eğer biraz cesareti varsa, soyunma odasına giderken polislerin arkasında durmaz, adam gibi çıkar 'ben bu maçı sattım' ya da başka bir şey der. 30 tane polis onu orada koruyor. Rahat rahat evine gidecek şimdi, biz ne yapacağız burada. Samsunspor kayyuma kaldı, kullanın bunu" dedi.

MAÇ SONU SAHA DIŞI KARIŞTI

Samsunpor-Denizlispor maçının ardından bazı Samsunsporlu taraftarlar 2-2 beraberliğin ardından polislere taş atarken, bazı taraftarlar da Denizlisporlu taraftarların stadyumdan çıkış yapacağı alana gitmek istediler. Güvenlik güçleri olayları büyümeden engellerken, bazı taraftarlar da yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göksu Türkdoğan'ın açıklamaları

-Ahmet Burak Solakel'in açıklamaları

-Ahmet Cebe'nin açıklamaları

-Furkan Köse'nin açıklamaları

-Saha dışındaki olaylardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)