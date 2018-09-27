Samsunspor Teknik Direktörü Taşkın: "Ankara Demirspor maçı en ciddiye aldığımız maçlardan biri"

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Ankara Demirspor maçını da değerlendirerek "Rakibimiz 4 maçtır kazanamayan bir takım. Fakat rakipteki futbolcuları da tek tek iyi biliyorum. Bu bizi aldatmayacak. Biz en ciddiye alacağımız maçlardan bir tanesi olacak. İnşallah kendi saha ve seyircimizin önünde geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Nuri Asan Tesislerinde haftalık olağan basın toplantısını düzenledi. Hafta sonu deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Eyüpspor maçını ve Salı günü deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası için oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Diyarbekirspor A.Ş. maçını değerlendiren Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Eyüpspor maçında ciddi bir rotasyonla maça çıktıklarını ve kazandıklarını belirtirken, kupa maçında Diyarbekirspor A.Ş.’ye yenildiklerini ama iyi bir futbol oynadıklarını söyledi.

"RAKİBİMİZİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Ankara Demirspor maçını da değerlendiren Taşkın, “Rakibimiz 4 maçtır kazanamayan bir takım. Fakat rakipteki futbolcuları da tek tek iyi biliyorum. Bu bizi aldatmayacak. En son Erzurum ile oynadıkları kupa maçında gerçekten ciddi işler yaptılar. Çünkü son dakika gelen oyuncularla kurulan bir takım. Bu ligde hiçbir maç kolay değil. Eğer bu ligde ciddi hazırlanmazsanız, rakibinizi ciddiye almazsanız, doğru motive olmazsanız her zaman sıkıntı yaşarsanız. Biz en ciddiye alacağımız maçlardan bir tanesi olacak. İnşallah kendi saha ve seyircimizin önünde geçeceğimizi düşünüyorum” dedi.

"ÇAĞRI ORTAKAYA SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI"

Taşkın, kadro dışı bırakılan Çağrı Ortakaya ile ilgili soru üzerine, "Çağrı Ortakaya’dan sahadaki mücadele ve oyun anlayışından dolayı verim alamadım. Takım ruhuna ve disiplinine uymadığı için böyle bir karar aldım. Bunu da çok fazla budaklandırmayalım. Bu benim kendi gözlemlerimdir. Çok ciddi bir şekilde ekibimle beraber gözlemledim. Kendisini de 1-2 defa uyarmıştım. Ama baktım ki netice alamayacağım. Bu yola gittim. Ben teknik anlamda kadro dışı bıraktığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki mevzuat yönetim ile kendisi arasında olacak. Takım ruhuna ve bütünlüğüne uymadığı için ben bu kararı aldım. Sahada da verim alamadım. Bunlar her takımda olabilen şeyler. Daha önce bu takımda hizmet etmiştir. Ama benim kafamda şuanda böyle bir şey yok” diye konuştu.

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