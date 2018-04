Samsunspor Kayyum Başkanı Karayılmaz'dan taraftara çağrı

"Yarın kimse sevgilisine, annesine, eşine, dostuna, kardeşine randevu vermesin. Herkes saat 13.00’de statta yerini alsın"

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, yarın Denizlispor ile karşılaşacakları maç öncesi taraftara seslenerek, "Kimse o gün sevgilisine, annesine, eşine, dostuna, kardeşine randevu vermesin. Herkes yarın saat 13.00’de statta yerini alsın" dedi.

Ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalma savaşı veren Samsunspor ile Denizlispor hafta sonu karşı karşıya gelecek. 34'er puanla Denizlispor 15’inci, Samsunspor ise 16’ıncı sırada bulunuyor.

Denizlispor maçının son 53 yılın en önemli maçı diye nitelendirdiklerini belirten Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, "Bizim için çok önemli. Her ne pahasına olursa olsun 3 puan alacağımız, taraftarımızın tam kapasite ile tribünde olacağı bir maç olacak. Kimse o gün sevgilisine, annesine, eşine, dostuna, kardeşine randevu vermesin. Herkes pazar günü saat 13.00’de statta yerini alsın. Erken gelsinler, mağdur olmasınlar. Bir an önce statta yerimizi alalım. Denizlisporlulara gereken müdahaleyi 12’nci adam olarak yapalım. Sonra futbolcularımız gereğini yapacak" diye konuştu.

Takıma güvendiğini vurgulayan Karayılmaz, "İnşallah güzel bir sonuçla yarın stadı bayram yerine çevireceğiz. Biz o inançla çalışıyoruz. Futbolcularımıza güveniyoruz, taraftarlarımız da güvensin. Olumsuz hiçbir tezahürat yapmasınlar. 90 dakika susmayalım. Erkenden gol atabiliriz, erkenden gol yiyebiliriz. Bu son anlamına gelmez. Sonuna kadar hep destek, tam destek" şeklinde konuştu.

Takımdaki sakat ve cezalı oyuncular hakkında da bilgi veren Karayılmaz, "Çağrı kırmızı kart cezalısı, Muhammet’in ayak bileğindeki sorun devam ediyor, kaptan Ahmet Burak Solakel’in tedavileri devam ediyor ve düz koşulara başladı. Bunların durumları maç saatinde belli olacak. Ama bu maçın herhangi bir isim üzerinde konuşmaya gerek yok. Bu maçta sahaya kim çıkarsa çıksın her biri en az diğeri kadar mücadele edecek, 3 kişilik oynayacaklar. Biz onlara inanıyoruz" dedi.

