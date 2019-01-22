Samsun'da judo heyecanı

Samsun,() -

19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için geri sayım başladı. 25-27 Ocak tarihleri arasında Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonada 51 ilden; 292 kadın ve 411 erkek judoka ön kayıt yaptırdı. Teknik toplantısı ve kura çekimi 24 Ocak'ta yapılacak 19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda sıkletlere göre müsabaka programı şöyle:

25 Ocak Cuma: Kadınlar: 40, 44 ve 48 Kg, erkekler: 50, 55 ve 60

26 Ocak Cumartesi: Kadınlar: 52, 57 ve 63, erkekler: 66 ve 73 Kg

27 Ocak Pazar: Kadınlar: 70 ve +70 kg, erkekler: 81, 90 ve +90 Kg