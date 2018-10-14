Samsun Canik Belediye - Kırçiçeği Bodrum Basketbol: 74 - 50

SAMSUN,()

SALON: Mustafa Dağıstanlı Spor

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Ogün Cılız, Sedef Yarıcı

SAMSUN CANİK BELEDİYE: Nicole Romeo 16, Kristina Alminaite 6, Sequoia Holmes 16, Melisa Can 9, Deniz Aygül 6, Deniz Çolakoğlu 2, Dilara Tongar 3, Gülşah Duman 5, Candide Öztürk 10, Betül Kutlu 1, Neslihan Demir

KIRÇİÇEĞİ BODRUM BASKETBOL: Brandi Harvey-Carr 22, Ciara Monet Andrews 8, Deniz Ataer 6, Beril Albayrak 5, Aycan Aktaş, Begüm Taşkın 6, Esma Çelen Türk 3, İrem Çavuşoğlu, Kübra Turan, Ece Deniz Onat

1'İNCİ PERİYOT: 17 - 12

DEVRE: 42 - 21

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 38

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Samsun Canik Belediye, sahasında Kırçiçeği Bodrum Basketbol'u 74-50 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Nicole Romeo ve Sequoia Holmes attıkları 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 22 sayıyla Kırçiçeği Bodrum Basketbol'dan Brandi Harvey-Carr oldu.