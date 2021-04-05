'Şampiyonluk Kabul Edilsin' Diyen Müdürü, Galatasaray Kulübü İstifaya Davet Etti

Türk futbolunda son dönemlerin gündem konusu haline gelen 1959 yılından önce kazanılan şampiyonlukların geçerli sayılması konusu tartışmaları da beraberinde getirdi. 1959 yılından önce kazanılan şampiyonlukların geçerli Suyumuzu konusunda öncü isim Fenerbahçe olmuş, bahsedilen dönemdeki 9 şampiyonluğu için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde görüşler beyan edilmiştir. Fenerbahçe Yönetimi, diğer kulüplerin de 1959 yılından önce kazanılan şampiyonluklar için talepte bulunması adına diğer kulüp aylık görüşmüş ve Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

29 Mart’ta yapılan toplantıda, 1959 öncesi şampiyonlukları bulunan takımlar katılım göstermişti. Bu takımlar, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankara Demirspor ve Eskişehir Demirspor olup bu takımların yöneticileri toplantıya katılmıştı.

Fenerbahçe 9 kez şampiyon oldu: Türkiye Futbol Birinciliği 1933, 1935, 1944; Milli Küme 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950

Gençlerbirliği 2 kez şampiyonluk elde etti: Türkiye Futbol Birinciliği 1941, 1946

Ankaragücü bir şampiyonluk sahibi: Türkiye Futbol Birinciliği 1949

Ankara Demir’in bir şampiyonluğu mevcut: Türkiye Futbol Birinciliği 1947

Eskişehir Demir’in bir şampiyonluğu bulunuyor: Türkiye Futbol Birinciliği 1940

İstanbulspor bir şampiyonluk: Türkiye Futbol Birinciliği 1932

Dün katılmış olduğu spor programında, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin için, Galatasaray şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Katıldığı bir programda 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ilgili bazı açıklamalarda bulunan, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin için Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden açıklama yayımladı, kulüp Galatasaray Lisesi müdürü Vahdettin Engin'i istifaya davet etti.

Yapılan Açıklama

"Maalesef, zaman bizi yine haklı çıkardı!

Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin'in, dün akşam bir televizyon programında '1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yönetimimiz, VAHDETTİN Engin'in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde "... Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." şeklinde bir bildiri yayınlamıştı.

Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz.

1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig'i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 20:09