Şampiyonlar Ligi'ne Lewandowski damgası: Üçüncü oldu!

Dün gece futbolun kulüpler düzeyindeki en üst düzey turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'de iki kritik karşılaşma oynandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Chelsea, deplasmanda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. İngiliz ekibinin golü 68'inci dakikada Olivier Giroud'dan geldi. Gecenin diğer maçında ise Alman panzeri Bayern Münih, deplasmanda Lazio'yu 4-1'lik skorla geçti. Polonyalı yılsız Lewandowski'nin 9'uncu dakikada açılış golünü attığı maçta Bayern Münih'in diğer gollerini Jamal Musiala (24), Leroy Sane (42) ve Acerbi (47) kaydetti. Ev sahibi Lazio'nun tek golü ise 49'uncu dakikada Joaquin Correa'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atanlar

Geceye damga vuran konu ise gecenin açılış golünü atan ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısını 72'ye çıkartan Lewandowski, bu alanda İspanyol yıldız Raul Gonzalez'i de sollamış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan üçüncü futbolcu olan Lewandowski,turnuvada toplamda 71 golü bulunan Raul'u dördüncü sıraya itti. Şapiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan ikili ise şaşırtmadı. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan futbolcu Juventus'ta top koşturan Ronaldo oldu. Devler Ligi'nde toplamda 134 gol atan Cristiano Ronaldo'yu 119 golle Arjantnli süper yıldız Lionel Messi takip etti.

Jamal Musiala tarihe geçti

Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen tek oyuncu Robert Lewandowski olmadı. Bayern Münih'in ikinci golünü atan 17 yaşındaki Jamal Musiala, Devler Ligi'nde fileleri sarsan en genç İngiliz futbolcu (17 yıl ve 363 gün) olma unvanını aldı.

Dün gece oynanan Atletico Madrid-Chelsea ve Lazio-Bayern Münih maçlarının rövanşının 17 Mart Çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda bu akşam iki maç daha oynanacak. İspanyol devi Real Madrid, İtalyan ekip Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak. Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında Manchester City'yi konuk edecek.