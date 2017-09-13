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Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Porto-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?

Şampiyonlar Ligi heyecanı dün oynanan karşılaşmalar ile başladı.Ş.Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş bugün deplasmanda Porto ile karşılacak.Porto - Beşiktaş maçı ile ilgili merak edelinlerin hepsini haberimizde bulabilirsiniz.

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:06
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Porto-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?

UEFA Şampiyonlar G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 196 müsabakada 73 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı - Avrupa arenasındaki 196 karşılaşmada rakip fileleri 253 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 281 gol gördü - Beşiktaş, Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle şu ana dek 11 kez karşılaşırken rakiplerini 2 kez yenebildi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez yer alacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele hakkını 1997-1998 sezonda yakalayan siyah-beyazlı takım, aralıklarla da olsa bu organizasyonda 5 kez daha mücadele etti. Beşiktaş, bu sezon oynayacağı karşılaşmalarla 7. kez bu büyük heyecanın içinde bulunacak.

Beşiktaş, 6 kez yer aldığı Avrupa'nın en büyük organizasyonunda şu ana dek 36 maça çıktı. Şimdiye dek önemli bir başarıya imza atamayan siyah-beyazlı takım, 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 70 gol gördü.
Porto Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Porto Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Deplasmanda 99. maç 

Siyah-beyazlı ekip, Porto maçıyla Avrupa kupalarında 99. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 98 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 109 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 183 gol gördü. 

Portekiz takımlarına karşı başarısız sonuçlar 

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle şu ana dek 11 kez karşılaşırken rakiplerine karşı başarısız sonuçlar aldı. Bu ülke temsilcileriyle tarihindeki ilk maçı 2005-2006'da UEFA Avrupa Ligi'nde Guimaraes ile deplasmanda yapan siyah-beyazlı takım, rakibini 3-1 yendi. Beşiktaş, Portekiz temsilcilerine karşı sonraki 10 karşılaşmada ise sadece bir kez üstünlük kurabildi. Bu ülke takımlarıyla yaptığı 11 karşılaşmada 2 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar, ayrıca 4 kez berabere kaldı, 5 kez de yenildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı son galibiyetini 2011-2012 sezonunda elde etti. Söz konusu sezon Braga ile Avrupa Ligi'nde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Portekiz ekipleriyle 5 maç daha yapan Beşiktaş, sahadan 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı. 

İlk katılımı 1997-1998'de 

Beşiktaş, yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesini 1997-1998'de yaptı. Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg ile E Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgi sonunda ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 6 puan topladı. Beşiktaş, bu puanla grubu 3. sırada bitirdi. 

İkinci mücadele 2000-2001'de 

Siyah-beyazlı ekip, organizasyondaki ikinci mücadelesini 2000-2001 sezonunda yaptı. H Grubu'nda Milan, Leeds United, Barcelona ile eşleşen Beşiktaş, grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle tamamladı. Aldığı 4 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, sahasında Barcelona'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde evindeki en farklı galibiyete imza attı. Ancak siyah-beyazlı takım, deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilerek tarihinin en ağır ikinci yenilgisini de bu sezon yaşadı. 

2003-2004'de çıtayı yükseltti 

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sezonlarından birini 2003-2004'te geçirdi. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde üçüncü kez yer aldığı organizasyonda ilk kez en yüksek puanına ulaştı. G Grubu'nda Chelsea, Sparta Prag ve Lazio ile mücadele eden Beşiktaş; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grupta 7 puan toplayarak bu kulvarda en iyi derecesini elde eden siyah-beyazlı takım, 3. sırada kaldı. Chelsea'yi İngiltere'de Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı deplasman galibiyetine ulaştı. 

2007-2008'de hüsran yaşadı 

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük hezimeti ise 2007-2008'de yaşadı. Porto, Olympique Marsilya ve Liverpool ile A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, tarihinin en ağır yenilgisini Liverpool'a 8-0 yenilerek aldı. Grubunu 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, ayrıca son sırada yer aldı. 

2009-2010'da 4 puanda kaldı 

Bir sezonluk aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 2009-2010'da yer alan Beşiktaş, B Grubu'nda fazla varlık gösteremedi ve birer galibiyet ile beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi aldı. Grubunda 4 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, 4 puanda kaldı. Beşiktaş, bu sezon Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin önemli galibiyetlerinden birine de imza attı. 

6 yıllık hasrete geçen sezon son verdi 

Siyah-beyazlılar, geçen sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak 6 sezonluk hasreti de sonlandırdı. Şenol Güneş yönetiminde B Grubu'nda mücadele veren Beşiktaş, son maça kadar üst tur iddiasını sürdürdü ancak Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 yenilerek hem tarihinin en ağır yenilgisini aldı hem de gruptan çıkma şansını yitirdi. Beşiktaş, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde birer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004'teki başarısını da yineledi.

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