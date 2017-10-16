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Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Monaco-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?

Avrupa'daki tek temsilcimiz Beşiktaş , Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'nun konuğu oluyor.Şampiyonlar Ligi'nde 3.Hafta'nın maç programı belli oldu.Monaco-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda yayınlanacak ?

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:20
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Monaco-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?

Şampiyonlar Ligi'nde 3.hafta heyecanı yarın oynanıcak karşılaşmalar ile başlıyor.Avrupadaki  temsilcimiz Beşiktaş yarın Monaca ile Fransa'da karşı karşıya gelicek. Süper Lig'de peş peşe gelen kötü sonuçların ardından lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Beşiktaş,Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada 2 Porto ve Leipzig karşısında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunda oturuyor.Beşiktaş 6 puan ile lider konumunda bulunurken Monaco 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları 17 Ekim Salı ve 18 Ekim Çarşamba günleri oynanıcak.

Monaco - Beşiktaş maçı Salı günü saat 21:45'te başlayacak.Bu nefes kesen karşılaşma ise TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son Güncelleme: 16.10.2017 12:22
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