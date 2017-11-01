Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Beşiktaş - Monaco maçı hangi kanalda ?

Ligde lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak grubunda lider konumda bulunuyor.Sırasıyla Porto , RB Leipzig'i ve Monaco'yu yenen Beşiktaş bu akşam kendi sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

BEŞİKTAŞ -MONACO MAÇI SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA ?

Beşiktaş - Monaco maçı bu akşam saat : 20:00'da Vodofone Park'ta oynanacak.Tivibu Spor2 ekranlarından naklen yayınlacalak karşılaşmayı hakem P.Tagliavento yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan-Pepe-Tosic-Adriano, Atiba-Tolgay, Quaresma-Talisca-Babel, Cenk.

MONACO: Subasic, Raggi-Glik-Jemerson-Jorge, Tielemans-Fabinho, Lopes-Moutinho-Lemar, Balde.

BEŞİKTAŞ'IN TARİHİ GECESİ

Beşiktaş gruptaki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplamıştı.Temsilcimiz eğer bu akşam Monaco'yu mağlup ederse grup aşamadında 12 puan toplayan ilk Türk takımı olarak da tarihe geçecek.