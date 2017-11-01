Galeriler Videolar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
112601
ALTIN
156.658
DOLAR
3.8221
STERLİN
5.0772
EURO
4.4383
Jandarmadan Yolsuzluk Operasyonu
Jandarmadan Yolsuzluk Operasyonu
SON DAKİKA...İsveç havaalanında bomba paniği !
İsveç havaalanında bomba paniği !
Murat Başoğlu: 'O Kadın Yeğenim Değil'
Murat Başoğlu: 'O Kadın Yeğenim...
Yemen'de Hava Saldırısı: 29 Ölü
Yemen'de Hava Saldırısı: 29 Ölü
Tarsus'da Neler Oluyor?
Tarsus'da Neler Oluyor?

Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Beşiktaş - Monaco maçı hangi kanalda ?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Fransa temsilcisi Monaco ile Vodofone Park'ta karşılaşıyor.Beşiktaş - Monaco maçı saat kaçta , hangi kanalda yayınlanacak .Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ..Beşiktaş - Monaco maçı hakkında merak edilen herşeyi haberimizden öğrenebilirsiniz.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:15
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Beşiktaş - Monaco maçı hangi kanalda ?

Ligde lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak grubunda lider konumda bulunuyor.Sırasıyla Porto , RB Leipzig'i ve Monaco'yu yenen Beşiktaş bu akşam kendi sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

BEŞİKTAŞ -MONACO MAÇI SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA ?

Beşiktaş - Monaco maçı bu akşam saat : 20:00'da  Vodofone Park'ta oynanacak.Tivibu Spor2 ekranlarından naklen yayınlacalak karşılaşmayı hakem P.Tagliavento yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan-Pepe-Tosic-Adriano, Atiba-Tolgay, Quaresma-Talisca-Babel, Cenk.

MONACO: Subasic, Raggi-Glik-Jemerson-Jorge, Tielemans-Fabinho, Lopes-Moutinho-Lemar, Balde.

BEŞİKTAŞ'IN TARİHİ GECESİ

Beşiktaş gruptaki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplamıştı.Temsilcimiz eğer bu akşam Monaco'yu mağlup ederse  grup aşamadında 12 puan toplayan ilk Türk takımı olarak da tarihe geçecek.

Son Güncelleme: 01.11.2017 12:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Turan'dan hakkında çıkan 'eşcinsel' haberlerine sert yanıt !
Ali Turan'dan hakkında çıkan 'eşcinsel' haberlerine sert yanıt !
Cenk Ergün'den Aykut Kocaman açıklamaları !
Cenk Ergün'den Aykut Kocaman açıklamaları !
Beşiktaş'ya yedek oyuncu krizi ! Oyuna girmek istemediler
Beşiktaş'ya yedek oyuncu krizi ! Oyuna girmek istemediler
Negredo attı , Beşiktaş şaha kalktı ! A.Alanyaspor 1-2 Beşiktaş
Negredo attı , Beşiktaş şaha kalktı ! A.Alanyaspor 1-2 Beşiktaş
Beşiktaş'a kötü haber ! Caner Erkin'e tarihi ceza !
Beşiktaş'a kötü haber ! Caner Erkin'e tarihi ceza !
Süper Lig'de büyük iddia : PSG'nin sahibi Başakşehir'i de alıyor !
Süper Lig'de büyük iddia : PSG'nin sahibi Başakşehir'i de alıyor !
Galatasaray'ın yıldız isminden Fenerbahçe paylaşımı !
Galatasaray'ın yıldız isminden Fenerbahçe paylaşımı !
Rocky Balboa'da o koreografiyi paylaştı !
Rocky Balboa'da o koreografiyi paylaştı !
Galatasaray taraftarından çok sert 'koreografi' açıklaması !
Galatasaray taraftarından çok sert 'koreografi' açıklaması !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim