Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler netleşti!

Külüpler düzeyinde Avrupa'nın en saygın turnuvası olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan iki maçla birlikte çeyrek finale kalan takımlar da kesinleşmiş oldu. Gecenin önemli maçlarından birinde ilk maçta İtalyan ekibi Lazio'yu deplasmanda 4-1 yenen Alman panzeri Bayern Münih, bu kez Lazio'yu evinde ağırladı. Dakikalar 33'ü gösterirken Lewandowski'nin pınalt golüyle öne geçen Alam ekibi Choupo-Moting (72) ile farkı yükseltti. Gecede son sözü söyleyen isim Lazio'dan Parolo (82) oldu. Evinde Lazio'yu 2-1 ile geçerek rahat bir galibiyet alan Bayern Münih, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Chelsea, İspanyol Ligi liderini kolay eledi!

Gecenin diğer önemli maçında ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin kazanmaya odaklanan İngiliz ekibi Chelsea, sahasında İspanya La Liga'da lider durumda bulunan Atletico Madrid'i konuk etti. İlk maçta deplasmanda güçlü rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, sahasında da rahat bir galibiyet aldı. İngiliz ekibinin golleri Hakim Ziyech (34) ve Emerson'dan (90+4) geldi. İspanyol ekibinde 82'nci dakikada kırmızı kart gören Stefan Savic, takımını 10 kişi bıraktı. İspanyol ekibini 2-0 yenerek son 8 takım arasına giren Chelsea, 7 yılın ardından Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş oldu.

3 İspanyol takımı elendi!

Dün akşam oynanan maçların ardından çeyrek finale kalan bütün takımlar kesinleşmiş oldu. Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre boyunca dominasyon kuran İspanyol ekiplerinin son 16 turunda teker teker elendiği görüldü. Sevilla, iki maç sonunda toplamda 5-4'lük skorlşa Alman ekibi Borussia Dortmund'a elendi. La Liga'nın önemli güçlerinden olan Barcelona, Fransız ekibi PSG'ye ilk maçta 4-1'lik yenildi, diğer maçta 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya havlu attı. Devler Ligi'nde çeyrek finale kalan tek İspanyol ekibi ise Atalanta'yı turnuva dışına iten Real Madrid oldu. Devler Ligi'nde çeyrek final kuraları yarın (19 Mart Cuma) çekilecek.

Son 16 turunda alınan sonuçlar!