Şampiyonlar Ligi heyecanı dev maçla başlıyor Barcelona-Juventus maçı hangi kanalda ?

Süperstarı Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona, onun yerine Dortmund'un genç yıldızı Ousmane Dembélé'yi kadrosuna katmış, Dembele de ilk maçında Espanyol karşısında asist yaparak beklentileri boşa çıkarmayacağının sinyalini vermişti. Futbolseverlerin merak ettikleri konuların başında ise bu akşam oynanacak Barcelona Juventus maçı geliyor. Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona Juventus maçı şifresiz mi? İşte Barcelona Juventus maçı hakkındaki tüm detaylar...

MUHTEMEL 11'LER

BARCELONA

Ter Stegen, Vidal, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Paulinho, İniesta, Deulofeu, Messi, Luis Suarez

JUVENTUS

Buffon, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain

FUTBOLSEVERLERE 'ŞİFRESİZ' MÜJDESİ!

Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak olan Barcelona'nın maç kadrosu belli oldu.

Barcelona'nın Juventus maç kadrosu şu şekilde; Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes ve Umtiti.

Arda Turan, Alcacer ve Rafinha sakatlık veya hastalık sebebiyle yok. Vermaelen, Digne ve Aleix Vidal ise teknik adam tarafından 18 kişilik ekibe dahil edilmedi.