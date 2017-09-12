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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor !

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün başlıyor.Temsilcimiz Beşiktaş'ın bulunduğu 32 takımın futbolcularının piyasa değeri 9,3 milyar euro olduğu belirlendi.Piyasa değeri en yüksek olan isim ise Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi oldu.Messi'nin piyasa değeri tam 120 milyon euro ..

12 Eylül 2017 Salı 09:43
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor !

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının piyasa değeri 9,3 milyar avroyu (Yaklaşık 38,5 milyar lira) buluyor.

EN DEĞERLİSİ REAL MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi İspanyol ekibi Real Madrid oldu.

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi "Transfermarkt"a göre Real Madrid'in futbolcularının değeri 744 milyon avro.

Real Madrid'i 706,5 milyon avro ile bir diğer İspanyol kulübü Barcelona izledi. İngiltere'nin Chelsea takımı ise 614,4 milyon avro ile üçüncü sıraya yerleşti.

MARİBOR'UN DEĞERİ 13,9 MİLYON AVRO

Slovenya'nın Maribor takımı, 13,9 milyon avroluk piyasa değeriyle 32 takım içinde en az değere sahip kulüp olarak dikkati çekti.

Bu sıralamada, Azerbaycan'ın Karabağ takımı 17,2 milyon avro, Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibi ise 18,5 milyon avro ile Maribor'un üstünde yer aldı.

BEŞİKTAŞ 21. SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, 126,1 milyon avroluk değeriyle 32 takım içinde 21'inci sırayı aldı.

Siyah-beyazlıların G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, 252,9 milyon avro ile 15'inci, Leipzig 189 milyon avroyla 17'nci, Porto ise 176,4 milyon avroyla 18'inci oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takım ve futbolcularının piyasa değerleri şöyle:

Takım    Ülke    Değer (milyon avro)

1. Real Madrid    İspanya    744
2. Barcelona    İspanya    706,5
3. Chelsea    İngiltere    614,4
4. Manchester City    İngiltere    588,5
5. Bayern Münih    Almanya    581,4
6. Manchester United    İngiltere    565,7
7. Juventus    İtalya    538,6
8. Paris Saint-Germain    Fransa    521,3
9. Atletico Madrid    İspanya    511
10. Tottenham    İngiltere    492,2
11. Liverpool    İngiltere    451,5
12. Borussia Dortmund    Almanya    392
13. Napoli    İtalya    347,4
14. Roma    İtalya    322,9
15. Monaco    Fransa    252,9
16. Sevilla    İspanya    229,7
17. Leipzig    Almanya    189
18. Porto    Portekiz    176,4
19. Benfica    Portekiz    168,7
20. Sporting Lizbon    Portekiz    158,8
21. Beşiktaş    Türkiye    126,1
22. Spartak Moskova    Rusya    105,5
23. Shakhtar Donetsk    Ukrayna    103,1
24. Anderlecht    Belçika    99
25. Feyenoord    Hollanda    96,8
26. CSKA Moskova    Rusya    77,7
27. Olympiakos    Yunanistan    75,2
28. Celtic    İskoçya    57,8
29. Basel    İsviçre    48,3
30. APOEL    Kıbrıs Rum Kesimi    18,5
31. Karabağ    Azerbaycan    17,2
32. Maribor    Slovenya    13,9

EN DEĞERLİSİ H GRUBU

Şampiyonlar Ligi'nde piyasa değeri toplamı en yüksek grup H Grubu oldu.

İspanya'nın Real Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund, İngiltere'nin Tottenham ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının mücadele ettiği ve Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubu olarak belirtilen H Grubu'ndaki takımların piyasa değerleri 1,64 milyar avroyu buldu.

Beşiktaş, Monaco, Porto ve Leipzig'in yer aldığı G Grubu ise 744 milyon avroyla toplam değeri en düşük grup olarak göze çarptı.

8 grup ve piyasa değerleri şöyle:

A Grubu: Basel, Manchester United, CSKA Moskova, Benfica (860,4 milyon avro)

B Grubu: Celtic, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Anderlecht (1,25 milyar avro)

C Grubu: Roma, Chelsea, Atletico Madrid, Karabağ (1,46 milyar avro)

D Grubu: Barcelona, Juventus, Olympiakos, Sporting Lizbon (1,47 milyar avro)

E Grubu: Spartak Moskova, Liverpool, Maribor, Sevilla (800,6 milyon avro)

F Grubu: Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Manchester City, Napoli (1,13 milyar avro)

G Grubu: Monaco, Beşiktaş, Porto, Leipzig (744 milyon avro)

H Grubu: APOEL, Borussia Dortmund, Real Madrid, Tottenham (1,64 milyar avro)

EN DEĞERLİ FUTBOLCU MESSİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücaedele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu Barcelonalı Lionel Messi oldu.

Arjantinli futbolcu 120 milyon avro piyasa değeriyle "Devler Ligi"ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 100 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı.

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