Şampiyon pilotlar Körfez'de yarıştı

Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Şampiyonlar Şampiyonası yarışları ilgiyle izlenildi. Pilotlar final yarışlarında hünerlerini sergiledi.

TOSFED tarafından düzenlenen 'Şampiyonlar Şampiyonası'nda final yarışları devam ediyor. Toplam 49 pilotun katıldığı 'Şampiyonlar Şampiyonası' dün yapılan sıralama turlarının ardından bugün de final yarışları ile devam etti. Yapılan organizasyonu değerlendiren TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı, "15 yıl aradan sonra ikinci kez TOSFED Şampiyonlar Şampiyonası'nı düzenliyoruz. Geçen yıl yaptığımız organizasyon sonrasında çok olumlu geri dönüşler almıştık. Kendi klasmanlarında şampiyon olan pilotlarımızı buraya davet ederek karşılıklı eşleştirme yöntemiyle en hızlı pilotumuzu arıyoruz. Bunun yanı sıra eski duayen pilotlarımız Cem Hakko, İskender Atakan, Serdar Bostancı gibi isimler de aramıza katıldı. Dolayısıyla onları tekrar ralli araçları ile parkurda görmek hepimiz için mutluluk verici bir olay" dedi.

Yıllar sonra tekrar direksiyon başına geçerek parkura çıkan Türkiye'nin usta pilotlarından Serdar Bostancı ise, "Şampiyonlar Şampiyonası'nın tekrar diriltilmesi, genç jenerasyon ile bizim burada bir araya gelmemiz gerçekten muhteşem. 22 yıl önce şampiyon olduğum otomobil ve ilk profesyonel pilotluğumda giydiğim 30 yıllık tulumum ile bugün buradayım. Bunların hepsinin burada bir araya gelmesi çok güzel. Hem parkuru hem de ralli otomobilimi kullanmayı gerçekten çok özlemişim. Güzel de bir mücadele oluyor. Bir taraftan da gençleri takip ediyoruz. Hak eden kazanacak inşallah. Şu anda oğlum pistte tur atıyor. Bir taraftan gözüm de orada. Pist rekorunu kırdığını öğrendim. Tüylerim diken diken oldu. Eşim Yeşim Bostancı da Türkiye eski co-pilot şampiyonudur. Biz ailecek bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

Geçen yılın Avrupa Ralli Şampiyonu Yağız Avcı, "2017 sezonunun Şampiyonlar Şampiyonası'ndayız bugün. Bu turnuva yıllar sonra tekrar yapılmaya başlandı. Her branştan sporcuları toplayan büyük bir organizasyon. Farklı branşlardan kendi sınıfında başarı kazanmış tüm pilotlar burada. Çift kalkışlı eleme usulü bir yarış. Gayet keyifli geçiyor. Seyirciler açısından da keyifli. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ralli Şampiyonası'nı kazandık. Bu sene tekrar yönümüz yurt içine dönecek. Kısmetse Türkiye Ralli Şampiyonası'nda olacağız. Amacımız tabii ki yine şampiyonluk için yarışmak. Eğer kazanırsak altıncı şampiyonluğumuzu almış olacağız" açıklamasını yaptı.

TOSFED Şampiyonlar Şampiyonası, gün boyu sürecek olan koşulacak final yarışlarının ardından tamamlanacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışmadan görüntüler

-TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı'nın açıklamaları

-Eski pilotlardan Serdar Bostancı'nın açıklamaları

-Avrupa Ralli Şampiyonu Yağız Avcı'nın açıklamaları

-Detay

