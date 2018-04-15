Şampiyon Nurşen Şen'e Başkan Atila'dan destek

İZMİR, ()

BORNOVA Belediyesi'nde çalışan milli tenisçi Nurşen Şen, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Kültürpark Tenis Kulübü'ndeki Türkiye Klasman Turnuvası'nda tek kadınlarda ikinci olurken, çiftlerde Ebru Bulgurcu ile birlikte şampiyonluğa ulaştı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, şampiyonluk sevincini kendisiyle paylaşan Nurşen Şen'e olimpiyat yolunda destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Atila'yı ziyaret eden Nurşen, "Başkanımızın destekleri bana büyük güç verdi. Kültürpark Tenis Kulübü'ndeki turnuvanın ardından şampiyonluk sevincini Başkanımız Olgun Atila'yla paylaştım. Başkanımız turnuvalara katılmam konusunda destek vereceklerini söyleyerek bir de raket hediye edeceğini belirtti" dedi. Atila da Nurşen Şen'in 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılma hedefine ulaşması için bugüne kadar hep yanında olduklarını belirterek, "Bundan sonra da milli sporcumuza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Nurşen Şen, 26-29 Nisan tarihleri arasındaki Litvanya Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'na ay-yıldızlı kadroda katılıp Türkiye'yi temsil edecek.

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