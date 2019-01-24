Şampiyon melekler, Fransa'ya hazırlanıyor

ERZURUM'un lisanslı kayak sporcuları otizmli ikiz kardeşler Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül (15), Mart ayında Fransa'da yapılacak 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanıyor.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları ikiz kardeşler Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, yaşam koçları Seyah Güngör, kayak antrenörleri Nihat Dalga ile Tarık Temel eşliğinde Palandöken'de günde yaklaşık 6 saat çalışıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, güçlerine güç katıyor. Erzurum Bölge Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat, 2019'un Mart ayında Fransa'da yapılacak olan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda oldukça iddialı.

Dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları Zeynep ve Murat ile birlikte gece-gündüz demeden şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen yaşam koçları Güngör, şunları söyledi:

"Zeynep ve Murat 6 yaşından beri kayağın içinde. Son 7 yılda bu sporu profesyonel olarak yapmaktalar. Beş Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 4'üncülüğü ve Dünya 5'inciliğine sahipler. İkizler ayrıca jimnastikte de son 5 yılın Türkiye şampiyonu ve ayrıca dünyada gelecek vadeden sporcular olarak seçildi. Altı saat antrenman yaparak sürekli kapı çalışması yapıyoruz. Zeynep ve Murat, ülkemizde ve dünyada otizmli olup profesyonel olarak kayak yapan tek sporculardır. Kayak Federasyonu'ndan tam destek bekliyoruz. Bu çocuklar bir harika."

'Meleklerim' dediği çocukları ile gurur duyduğunu söyleyen Ünal Bingül de çocuklarının gittikleri her yerde olduğu gibi Fransa'da da Tük Bayrağı'nı göndere çekeceğine inandığını söyledi.



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