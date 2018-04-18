Şampiyon Galatasaray kupasını aldı

İstanbul,() -

FIBA EuroCup finalinde İtalya'nın Reyer Venezia takımını geçen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı.

İstanbul'da oynanan finalin ilk karşılaşmasını 90-68'lik skorla kazanan, rövanş maçında ise 7 sayı farkla 72-65 yenilmesine karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla FIBA EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a kupa ve madalyalar takdim edildi. Sarı-kırmızılı basketbolcular kupa ve madalyalarını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden aldı. Daha sonra Galatasaraylı oyuncular, kupayı taraftarlara götürerek sevinç yaşadılar. Öte yandan EuroCup'ta ikinci olan İtalya'nın Reyer Venezia takımına ise madalyalarını FIBA Avrupa İcra Kurulu Direktörü Kamil Novak verdi.