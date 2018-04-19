Şampiyon Anadolu Lisesi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde düzenlenen Gençler Futbol Şampiyonası'nda Demre Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Demre Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği Gençler Futbol Şampiyonası'nda 6 lise takımı mücadele etti. Bir hafta süren şampiyonada takımlar ilk turda üçerli iki grupta mücadele etti. Gruplarında ilk ikiye kalan takımlar yarı finale yükseldi. Yarı final maçlarında rakiplerini yenen Demre Anadolu Lisesi ve Bil Koleji finalde karşılaştı. Normal süre 2- 2 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonucu rakibini 4- 3 yenen Demre Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Bil Koleji ikinci olurken, üçüncülüğü ise Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 5- 1 yenen Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mesut Dikili ile CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner verdi.

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