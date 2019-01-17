Samet Aybaba: "Bizim için iyi bir maç olacak"

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğine işaret ederek "İyi oynayan bir takımız, bu iyi oyunları maalesef skora yansıtamadık. Şimdi hem iyi oyun hem de skora yansıyan bir oyun olsun istiyoruz. Bizim için iyi bir maç olacak diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçıyla başlayacak olan Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Arkadaşlarımız her zamanki gibi özveriliydi, keyifli geçti. En önemlisi sakat oyuncumuz yok. Bugün tam kadro çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısının ilk maçı, zor bir maç. Herkesin beklentileri değişti, biz ilk yarıdaki performansımızın üzerine bir şeyler katarak daha da geliştirmek, puan sıralamasında daha yukarı çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe de oralardan kurtulmak istiyordur. Yeni hocaları geldi, çalışma düzenleri, düşünceleri değişmiştir ama biz ilk maçımızı kazanmak istiyoruz. Zaten iyi oynayan bir takımız, bu iyi oyunları maalesef skora yansıtamadık. Şimdi hem iyi oyun hem de skora yansıyan bir oyun olsun istiyoruz, inşallah futbol şansı bizim yanımızda olur. Bursaspor taraftarını da bu maça bekliyoruz. Bizim için iyi bir maç olacak diye düşünüyorum" dedi.

Sadece Fenerbahçe maçı değil, her maçın kendileri için önemli olduğunun altını çizen Aybaba, taraftara da seslenerek, "İlk maç olması nedeniyle taraftarımızdan destek bekliyoruz. Ligin ilk yarısında bize çok destek verdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz ama bu artarak devam etmeli. Zorlu bir ikinci yarı var. Hep birlikte olacağız, birlikte hareket edeceğiz, birlikte düşüneceğiz, birlikte başarıya odaklanacağız ve sonunda da bunu başaracağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

21 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

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