Samandağ Gençlerbirliği’nden transfer atağı

SAMANDAĞ Gençlerbirliği Spor Kulübü, Dörtyol Gençlerbirliği’nden forvet oyuncusu Osman Coşkuner’i kadrosuna kattı.Hatay Süper Amatör Ligi’nde yer alan Samandağ Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısı için kadrosunu güçlendiriyor. Siyah-kırmızılı ekip son olarak Erzinspor alt yapısında yetişen daha sonra Dörtyol Esnafspor ve Dörtyol Gençlerbirliği’nde top koşturan 23 yaşındaki Osman Coşkuner’i kadrosuna kattı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan alan Samandağ Gençlerbirliği Başkanı Umut Çakır, “Başarılı futbolcu Osman Coşkuner’i transfer ettik. Kendisine ve bizlere hayırlı olsun”

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