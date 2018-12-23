Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda 5 Türkiye rekoru

İSTANBUL,() -

İstanbul'da iki gün süren Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda beş Türkiye rekoruna imza atıldı. Yarışmalarda gülle atma, bayrak, heptatlon ve 1500 metre branşlarında yeni rekorlar kırıldı.

İki hafta önce açılan yeni atletizm sezonunda salonda 2018'in son müsabakaları gerçekleştirildi. Ataköy Atletizm Salonu'nda iki gün boyunca 300'ün üzerinde atletin yarıştığı mücadelelerde toplam beş Türkiye rekoru yeniledi. Müsabakalarda iki gençler (U20), üç de yıldızlar (U18) salon rekoru tarih oldu.

Erkekler gülle atmada 2001 doğumlu Melih Yersel, 19.75'lik performansıyla U18'de yeni Türkiye salon rekorunun sahibi oldu. Daha önce 5 kiloluk güllede 18.51'lik en iyi derecesini bir metreden fazla geliştiren Yersel, Alperen Karahan'a ait 18.97'lik eski rekoru 78 santimetre yukarı çekti.

Yine gülle atmada U20 (gençler) grubunda yarışan Alperen Karahan, 19.93'lük müthiş bir derece ile dört yıllık eski rekoru bir metreden fazla yukarı çekti. Osman Can Özdeveci'nin 18.81'lik derecesini geliştiren Alperen, böylece açık sahadaki U20 Türkiye rekorundan da daha iyi performans gerçekleştirdi.

Erkekler 1500 metrede Mehmet Çelik, 3000 metre U18 salon Türkiye rekorunu iki saniyeye yakın geliştirdi. Gymnasiade şampiyonu ve Avrupa U18 dördüncüsü Mehmet Çelik, 3:50.53 ile rekorlarına bir yenisini ekledi. Mehmet, ikinci günde 3000 metrede de rekor denedi, ama az farkla ikinci rekoru kaçırdı.

4X200 metrede U20 Türkiye salon rekoru da hafta sonu yarışmaları esnasında yenilendi. Cafer Güneş, Oğuzhan Kaya, Uğur Aziz Günaydın ve Mustafa Onur Sadıkoğlu dörtlüsü, beş takımın start aldığı yarışta 1:29.93 koşarken, 1:30.62'lik eski Türkiye rekorunu yeniledi.

Erkekler heptatlonda Serhat Bulut, salonda U18 heptatlon rekorunu 187 puan geliştirdi. Heptatlonda Türkiye Komple Atlet Ligi ve Türkiye U18 şampiyonlukları bulunan 2001 doğumlu Serhat, yıldız kategorisinde çıktığı son yarışta 4900 puana ulaşarak Mustafa Tilki'nin 2014'ten kalma 4713 puanlık eski rekorunu yeniledi.

(FOTOĞRAFLI)