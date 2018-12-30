Salon hokeyinin şampiyonu Gaziantep Polisgücü

ALANYA, () - TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Salon Süper Lig Müsabakalarında şampiyon Gaziantep Polisgücü takımı oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün süren mücadelelerin ardından Gaziantep Polisgücü takımından Celal Aydın en iyi oyuncu ve Reza Norouzzadeh gol kralı oldu. En iyi kaleci ise Kahraman Maraş hokey takımından Ali Teke oldu. Müsabakaların şampiyonu Gaziantep Polisgücü olurken, ikinci Nizip Belediye Spor Kulübü ve üçüncü Nizip Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile federasyon yetkilileri verdi.

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