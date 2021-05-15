Salih Uçan'ın Yeni Takımı Belli Oldu

Başarılı futbolcu Salih Uçan, Alanyaspor ile son iki sezondur başarılı şekilde bir performans sergilemişti. Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe takımları da Salih Uçan'ın peşine düştü ve bu konu ile ilgili Uçan'ın devleri peşine taktığı hakkında yorumlar yapıldı. Sevilen futbolcunun yeni adresi merak konusu olurken transferlerde yaşanan son dakika gelişmeleri futbol severlerin dikkatini çekti. Son zamanlarda Salih Uçan'ın ikinci baharını yaşadığı söylenildi ve Fenerbahçe'de yıldızını parlatan oyuncunun Roma'ya transfer olduğunu fakat İtalyan devinde ise istediğini bulamadığı açıklandı. Fenerbahçe'den ayrılan ünlü oyuncu Salih Uçan'ın bir süreliğine gözden düştü ve Aytemiz Alanyaspor ile hayata döndüğü öğrenildi. Önceki sezonda Erol Bulut'un şans vermeye başladığı Salih Uçan çok iyi performans sergileyerek yeşil sahalara fırtına gibi döndü ve hayranlarından beğeni topladı. Yıldız oyuncu Salih Uçan’ın yeni sezonda performans sergileyeceği takım ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Salih Uçan, bu sezonda Alanyaspor orta sahasının vazgeçilmez ismi haline geldi ve son zamanlarda göstermiş olduğu performans ile Süper Lig'i peşlerine takılan oyuncu Uçan hakkında yeni gelişmeler merak konusu oldu. Adı uzun süredir 4 büyükler ile anılan Salih Uçan hakkında önemli bir gelişme yaşandığı haberi öğrenildi. Oyuncunun kariyerinde hangi takımı seçerek devam edeceği büyük merak konusu olurken milli futbolcunun Trabzonspor'dan dönen teklife ise vermiş olduğu bir yanıt da öğrenildi.

Ünlü oyuncu Salih Uçan'ın Trabzonspor'u reddettiği öğrenildi ve yeni sezon için farklı bir karar verdiği bilgisine ulaşıldı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile her konuda anlaşma sağladığı ve Beşiktaş takımında performans sergilemek istediğini yakın çevresine söylediği bilgisine ulaşıldı. Salih Uçan, sezon bittikten sonra siyah beyaz takıma resmi olarak imza atacağını ve önümüzdeki sene Beşiktaş forması terleteceğini ifade etti.