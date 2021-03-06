Salah ve Mane Liverpool'u sabote mi ediyor?

Son zamanlarda ligde pei peie kötü sonuçlar alan Premier Lig devi Liverpool'da sular durulmak bilmiyor. Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden ve sadece Sheffield United'ı güçlükle 2-0 yenen Liverpool, perşembe günü oynanan maçta sahasında Chelsea'ye 1-0 yenildi. Ligin son şampiyonu 43 puanlı Liverpool, bu yenilgiyle birlikte yedinci sıraya kadar düştü. Geçen sezon kazandığı peş peşe maçlarla Premier Lig'i kırıp geçiren ve sezonu 99 puanla şampiyon olan Liverpool'un kötü gidişatı nedeniyle taraftarlar isyan ediyor.

Jurgen Klopp: "Kalmak istemeyeni takımda istemem"

Liverpool'un Chelsea'ye yenildiği son maçta teknik direktör Jurgen Klopp, geçen yılın yıldızı olan golcü Mohammed Salah'ı 62'nci dakikada oyundan aldı. Bu sezonki istikrarsız performansıyla eleştirilen Mısırlı golcü Salah, oyundan çıkarılırken Jurgen Klopp'un yüzüne bile bakmadan yedek kulübesindeki yerine oturdu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Jurgen Klopp, takımda kalmak istemeyen birini zorla takımda tutamayacağını ve böyle birini takımında istemeyeceğini belirtti.

Michael Owen: "Takımı sabote ediyorlar"

Liverpool'un efsanevi eski oyuncularından biri olan Michael Owen, takımın golcüleri Mohammed Salah ile Sadio Mane arasında zararlı bir rekabetin sürdüğünü söyledi. İki golcünün de diğerine avantaj sağlamamak için takımı adeta sabote ettiğini aktaran Owen, birbirlerinin gol atmaması için ne gerekiyorsa yaptıklarını kaydetti. Normalde her pozisyonda yere düşen Mane'nin ceza sahası içinde asla yere düşmediğini hatırlatan Owen, "Bunun sebebi penaltıyı Salah'ın kullanacak olması" dedi. Takımın eski oyuncularından olan Trevor Sinclair de, takımın kötü gittiği anlarda Salah ile Mane arasındaki sorunların ortaya çıktığını belirtti.