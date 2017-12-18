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Şahan Gökbakar'dan çok sert Tudor açıklaması !

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar , Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor hakkında sert açıklamalarda bulundu.Fanatik Galatasaray'lı olan Şahan Gökbakar Tudor için sert sözler kullandı..

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:46
Şahan Gökbakar'dan çok sert Tudor açıklaması !

Galatasaray'ın dün oynanan 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Igor Tudor hakkında sert konuştu..Üst üste gelen ağır yenilgiler Galatasaray taraftarının sabrını taşırırken bir tepki de ünlü komedyenden geldi. Fanatik bir  Galatasaray taraftarı olan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hırvat teknik adamın maç sonundaki açıklamalarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı ; 

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN O PAYLAŞIMI

2 gol yiyip 1 gol atarsan yeniliyormussun...Hadi yaaa!!! Öylemi oluyo gercekten??. Sana adam gibi açıklama yapman için uzatılan mikrofona verdiğin yanıta bak. Biz voleybol izliyoruz sanıyoduk.. Ya sen kendini ne sanıyosun baboş??Bu ne yüksekten uçuş yahu?? Bu lakayıt, laçka umursamaz tavırları yapma hakkını kim veriyor sana? Delirecem vallaha!! Ulan Sen kim oluyosun da "Turkish understanding of football" / "Türklerin futboldan anladığı bu" diyerek Türkleri aşağılayabiliyorsun?Cevirmende yumusatmaya calısıyo...Yahu Senin cebine paranı Türkler koyuyo Hırvat kardeş. Yani eti budu belli ülkelerinizde kazanamayacagınız paraları Türkiyede görüyosunuz ama ilk fırsatta aşağılamaya kalkıosunuz.. Madem sevmiyosun Türklerin futbol anlayısını, tutmayalım bas git başka ülkeye. HADİİİİ!!! KİMSE TÜRKİYENİN EKMEĞİNİ YİYİP TÜRKİYEYİ AŞAĞILAYAMAAAAZ!!!!Senin gibi bir eski futbolcu- yeni hocayı, teknik direktör diye böyle büyük bir klubun başına Türkiyeden başka bir yerde de koymazlar bu arada.Hem kel hem fodul(kibirli) derler senin gibisine. GALATASARAY KLUBÜNÜ, TÜRKİYEYİ ve TÜRK SPORUNU AŞAĞILAYAN BU İNSANIN GÖREVİNE SON VERMEYE DAVET EDİYORUM. #yönetimtudoruyolla

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