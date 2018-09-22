Semih ERSÖZLER/ANTALYA () - ANTALYA Tenis ve İhtisas Spor Kulübü'nün (ATİK) ev sahipliğinde düzenlenen Sağırlar Tenis Takımları Dünya Şampiyonası başladı.

Sağırlar Tenis Takımları Dünya Şampiyonası, ATİK'te düzenlenen seremonisiyle başladı. Açılış törenine ATİK Başkanı Adnan Fuat Selekler, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Öztürk, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ümit Kihtir ve Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydın katıldı.

Açılışta konuşan Yakup Ümit Kihtir, şampiyonaya Avusturya, Tayvan, Ekvador, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Macaristan, Hindistan, Japonya, Rusya ve Türkiye'den 71 sporcunun katıldığı Dünya Şampiyonası'na Antalya'da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Öztürk de şampiyonayı başarıyla gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

ATİK Spor Direktörü Merve Gültekinler Sadi, ATİK olarak gerçekleştirdikleri en büyük organizasyonlardan biri olduğunu ve bu turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise "Bu sessiz şampiyona bir hafta boyunca ilimizde büyük ses getirecektir" dedi.

ATİK Başkanı Adnan Selekler ise 35 senedir kulüpte birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını, söz konusu şampiyonanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Kadınlarda 8, erkeklerde 10 takımın mücadele edeceği şampiyona, 29 Eylül'de sona erecek.

FOTOĞRAFLI