Rüzgar sörfüne Çağla Kubat damgası

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

OYUNCULUK kariyerinin yanı sıra rüzgar sörfünde ülkemizi Uluslararası alanda başarıyla temsil eden eski Türkiye güzeli Çağla Kubat, hem kendisi hem de kendi adını taşıyan kulübünde yetiştirdiği sporcularla Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu. Kubat, Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Şampiyonası'nda kariyerinde 10'uncu kez şampiyon olurken, Çeşme Alaçatı'da kurduğu Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nde yetiştirdiği genç sporcular da şampiyonluklara ambargo koydu. Şampiyonada 6 kategorinin birincisi Çağla Kubat ve sporcuları oldu.

İstanbul Büyükçekmece'deki organizasyonda Çağla Kubat, kadınlarda 10'uncu kez şampiyonluğa ulaştı. U20 erkeklerde Kubat'ın kulübünden Ali Maga, U17 erkeklerde Sarp Önkahraman, U17 kızlar ve U15 junior kızlarda Elif Ercan, U15 junior erkeklerde Berke Özay şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Ali Maga, büyük erkeklerde ikinci sırayı elde etti. U15 junior kızlarda ilk 3, U17 kızlarda ise ilk 4, Çağla Kubat'ın sporcularından oluştu. U17 erkeklerde ilk 4'ün 3'ü, U15'te de ilk 3'ün 2'si yine Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden çıktı.Xx

BÜYÜK GURUR YAŞADI

Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Şampiyonası'nda madalya ve kupalara ambargo koyan Çağla Kubat, kendi başarısından çok sporcularının elde ettiği derecelere sevindiğini söyledi. Başarılı sporcu, "Ben 10'inci kez Türkiye şampiyonu oldum ve kulüp sporcularım 6 kategoride şampiyonluk aldılar. Kendi sonucumdan çok 11-18 yaş grubu sporcularımın başarısı ile gururlandım. Sporcularımızı ülkemizi dünya denizlerinde temsil etmek için hazırlamaya devam edeceğiz. Spor ile çocuklarımızın hayatına kalite katmak ve Türkiye'yi yıllardır süren temsilimde başka bir boyutu yaşamaktan çok mutluyum" dedi.

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