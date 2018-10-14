Rusya - Türkiye maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,()

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 3'üncü maçında Türkiye, deplasmanda Rusya ile karşılaşacak. Saat 19:00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski düdük çalacak. Raczkowski'nin yardımcılıklarını ise Michal Obukowicz ve Radoslaw Siejka üstlenecek.

İki ülkenin sahaya çıkacakları 11'ler ise şöyle:

RUSYA: Guilherme - Mário Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Gazinski, Zobnin, Ionov, Golovin, Kuzyaev, Dzyuba

TÜRKİYE: Sinan Bolat - Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Cengiz, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun