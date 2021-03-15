Ronaldo, Pele'nin gol rekorunu kırdı!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, dün akşam oynanan Cagliari-Juventus maçında hat-trick yaparak taımına galibiyeti getirdi. Dün akşam attığı 3 golle birlikte kariyerinde çıktığı resmi maçlarda 770 gole ulaşan Ronaldo, resmi maçlarda en çok gol atan futbolcu unvanını elde etti. Galibiyetin ardından Instagram'da Pele'nin de bulunduğu bir fotoğrafı paylaşan Cristiano Ronaldo, resmi maçlarda 767 gol atan Brzilya efsanesi Pele'yi geçtiğini belirtti.

Ronaldo'dan paylaşım!

Son zamanlarda kendisi ile efsanevi Brezilyalı futbolcu Pele arasında gol rekoruyla ilgili haberlerin çıktığını hatırlatan Ronaldo, bu haberlere ilişkin şimdiye kadar hiç açıklama yapmadığını aktardı. Futbolseverlerin Pele olarak tanıdığı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento'ya büyük bir hayranlığının bulunduğunu kaydeden Ronaldo, dünya futbolunda önemli değişimler olsa bile tarihteki önemli istatistiklerin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Ronaldo, Pele ile ilgili "Dünyada oyunları, hedefleri ve başarıları hakkında hikayeler dinleyerek yetiştirilmemiş hiçbir oyuncu yok" ifadesini kullandı. Pele gibi bir efsanenin gol sayısını geçtiği için guru dolu olduğunu kaydeden Ronaldo, "Juventus ve Portekiz için hala kazanacak çok şey var" açıklamasını yaptı.

Pele'den Ronaldo'ya: "Sana hayranım"

Ronaldo'nun Instagram paylaşımının altına yorum yazan Brezilyalı futbol efsanesi Pele, bu yorumu Twitter hesabından da paylaştı. Ronaldo'nun futbol yolculuğuna hayran olduğunu belirten Pele, Ronaldo'nun resmi gol sayısında kendisini geçtiğini kabul etti. Pele, Ronaldo ile ilgili açıklamasında şunları aktardı:

"Ne muhteşem bir yolculuk. Sana hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum."

3 defa Dünya kupası kazanan Pele'nin kırılması zor rekoru!

Önceki aylarda Ronaldo ve Pele ile ilgili çıkan gol rekoru haberlerini ardından Pele, Twitter hesabına "1283 golle en çok gol atan oyuncu." şeklinde bir ifade yazmıştı. Brezilya Milli Takımı ile 3 defa Dünya Kupası kazanan Pele, resmi maçlarda attığı 767 gole gole karşılık toplamda 1283 kez fileleri salladı. Kariyerine Santos'ta başlayan ve Brezilya dışında bir kulüpte oynamayan Pele, Cosmos takımında futbolda emekli oldu.

Ronaldo'nun kupalarla dolu kariyeri!

Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo ise Sporting'de başladığı büyülü kariyerinde uzun yıllar boyunca Manchester United ve Real Madrid formalarını giydi. Şu an Juventus'ta top koşturan Ronaldo'nun biri Manchester United ve 4'ü Real Madrid olmak üzere 5 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunuyor. Portekiz Milli Takımı ile bir kez Avrupa şampiyonu olan Ronaldo, İngiliz Premier Ligi'nde de 3 şampiyonluk gördü. Real Madrid ile 2 lig şampiyonluğu kazanan Ronaldo, Juventus ile de iki lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldırdı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 13:15