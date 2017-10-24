Rocky Balboa'da o koreografiyi paylaştı !

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarlarının hazırladığı ve muhteşem görüntülere yer verdiği koreografi tüm dünyada büyük ilgi gördü.Öyle ki koreografinin baş kahramanı olan Sylvester Stallone kendisinin canlandırdığı Rocky Balboa'nın koreografisini kend resmi hesabından paylaştı.4 milyondan fazla takipçisi olan Sylvester Stallone paylaştığı fotoğrafın altına 'Türkiye'deki dev futbol maçından ' yorumunu yaptı.

Galatasaraylı taraftarların hazırladığı görsel şölen ülkemizde ise terör örgütü lideri F.Gülen'in son yayınladığı vidyodaki sözlerini içerdiği için büyük tepkiye neden oldu ...