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Robben'den Beşiktaş açıklaması !

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'den Beşiktaş açıklaması geldi.Arjen Robben Şampiyonlar Ligi'nde karşılacakları temsilcimiz Beşiktaş'ın çok tehlikeli bir takım olduğunu vurguladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:07
Robben'den Beşiktaş açıklaması !

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu..Robben, "Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kolay maç olmaz. Beşiktaş grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım. Onlara karşı iyi hazırlanmalıyız. Şu anda tam istediğimiz seviyede değiliz ancak her şeyi kazanabiliriz. Çok çalışmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz" .ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Bayer Münih ile olan sözleşmesi bitecek olan Robben teklifler aldığını ve sezon sonunda duruma göre karar vereceğini açıkladı.

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