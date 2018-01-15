Robben'den Beşiktaş açıklaması !

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu..Robben, "Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kolay maç olmaz. Beşiktaş grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım. Onlara karşı iyi hazırlanmalıyız. Şu anda tam istediğimiz seviyede değiliz ancak her şeyi kazanabiliriz. Çok çalışmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz" .ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Bayer Münih ile olan sözleşmesi bitecek olan Robben teklifler aldığını ve sezon sonunda duruma göre karar vereceğini açıkladı.