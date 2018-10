Rıza Çalımbay: "İki kulvarda da başarılı olmak istiyorsak, kadro sıkıntısı yaşamamalıyız"

Tolga YANIK/KONYA, ()-

ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçını kazanmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirterek. Hem lig hem Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmak istediklerini söyledi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksik çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, “Ligde kolay maç yok. Her maç çok zor. Zaten görüldüğü gibi ligde sürprizlere açık maçlar oynanıyor. Sürpriz sonuçlar alınıyor. Bizim açımızdan Çaykur Rizespor maçı oldukça zor bir maç olacak. Yalnız bir dezavantaj olarak görülen milli maç arası sadece bizim için değil diğer takımalar içinde geçerli. Şu an oynayacağımız maça az bir süre kaldı ve milli takımlara giden ve henüz aramıza katılmayan arkadaşlarımız var. Bu durum diğer takımlarda da aynı ama bizimki bayağı bir sıkıntılı. Bunların başında Hurtado geliyor. Büyük bir ihtimalle Cuma günü aramıza katılacak. Bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Kazanmamız gerekiyor. Bunun içinde ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tabii ki kolay maç değil. Çaykur Rizespor açısından da önemli bir maç. Yeni bir antrenör, yeni bir başkan geldi. İyi bir değişim yaşadılar ve iyi sonuçlar aldılar. Çok çekişmeli ve çok zor bir maç olacak. Maçın erken saatte oynanması da ilginç olacak. Onun için tek düşüncemiz bugüne kadar oynadığımız maçlarda olduğu gibi hiçbir zaman oyundan kopmadan, elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve hep oyunun içerisinde olacağız. Gol yemeden kazanmak iyi olacak. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Milli maçlar nedeniyle verilen arayı çalışarak iyi değerlendirdik. Bu haftadan itibaren hem lig hem de kupa olsun yoğun bir tempoya gireceğiz. Ama en önemli maç bizim için şu an Çaykur Rizespor maçı" dedi.

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Oyuncuların hepsinden memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, "Benim oyuncularımdan memnuniyetsizlik gibi bir durumum söz konusu değil. Çünkü ben oyuncularımı gerçekten çok seviyorum. Bu duruma geldiysek bu arkadaşlarımızla beraber geldik. Eksik olanları tamamlamak ayrı bir şey. Ben, o oyuncu gidecek, bu gelecek demiyorum. Eksikleri tamamlayacağız diyorum. Örneğin, son anda gitmesini istemediğimiz oyuncumuz Mehdi’nin transferine izin verdik. Bundan dolayı demek ki bir eksiğimiz var. Mesela bizden Eto’o gitti. Onunla ilgili bir şey dedik mi? Hayır. Çünkü bizim elimizde Adis Jahovic, Mustapha Yatabare ve Mücahit Can Akçay gibi 3 forvet oyuncumuz var. Oradaki olay Mehdi’nin yerine bir oyuncu alabilirdik yani. Bizde Amir çok iyi duruma gelirse o bölgeye belki de hiç kimseyi almayacağız. Bizim kadromuz yeterli. Ama önemli olan lig ve kupa gibi iki kulvarda mücadele ederken bize oyuncu lazım. Biz şimdi oyuncularımızı her iki kulvarda birden kullanırsak bir yere kadar kullanabiliriz” diye konuştu.

"İKİ KULVARDA DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahramanmaraşspor ile eşleşmelerini de değerlendiren Rıza Çalımbay, "Ziraat Türkiye Kupası’nda Kahramanmaraşspor ile eşleştik. Rakip hakkında, oynayacağımız maçın nasıl biteceği hakkında bir şeyler bilmiyoruz. Ondan önce lig maçı oynayıp, sonrasında kupa maçına gideceğiz. Orada aynı kadroyu çıkartamayız ki. Ama bazen mecbur kalıp ligde ilk 11’de oynattığınız oyuncuyu oynatmak zorunda olacaksınız. Eğer iki kulvarda da devam etmek istiyorsak kadro anlamında sıkıntı yaşamamamız gerekiyor”dedi.

