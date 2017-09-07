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Rıza Çalımbay'dan flaş Eto'o açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , Galatasaray maçı öncesi yaşanan Samuel Eto'o krizinin biran önce çözülmesini istiyor.İşte Çalımbay'ın açıklamaları

07 Eylül 2017 Perşembe 12:31
Rıza Çalımbay'dan flaş Eto'o açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a Eto'o'yla ilgili açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

''Eto'o'nun yönetimle yaşadığı soruna ben girmek istemiyorum, teknik açıdan ben kendisine değer veriyorum. Çok önemli bir oyuncu benim için ve bana göre hiçbir sorun yok.

Ben futbolcuların ne aldığına, sözleşme koşullarına hiç karışmam. Ben krizin çözülmesi için devreye giriyorum, çünkü bu durum takımıda çok olumsuz etkiler. Ayrıca 2 gün sonra transfer bitiyor bu sebeple tatlıya bağlanacaktır bu durum.

Herkes bizi iyi transfer yaptı gibi görüyor ama bizim oyuncularımız hazır gelmediler, bazı sıkıntılar yaşıyorduk bir de Eto'o konusuda çıkınca canımız sıkıldı.

Bu yönetimin konusu ben bu konulara fazla girmek istemiyorum.Eto'o yaşadığı sorunları maçlarda ve antrenmanlarda hiç hissettirmedi. Eto'o ile Nasri çok iyi işler yapacaklar. Eto'o ile Nasri'nin kıyaslanması iyi bir şey değil.

Bu saatten sonra kimseyi kaybedemeyiz, 2 gün var ve kritik bir maçla uğraşacağımıza bu olayı konuşuyoruz. Eto'o burada şuan hazır durumda ama sorun çözülmeli. Eto'o ile Nasri arasında bir ego savaşı olacağını düşünmüyorum.

Bizim iyi bir form yakalamamız lazım, geçen sezonki başarıyı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Biz işimize bakmalıyız, zannediyorum 2 gün içinde sorun çözülecektir.''

Son Güncelleme: 07.09.2017 14:07
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