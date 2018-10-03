Rıza Çalımbay: "Beşiktaş maçına kazanmak için çıkacağız"

Tolga YANIK / KONYA,()-

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Milli takım arasından sonra oynadıkları maçları değerlendirerek şunları söyledi: "Göztepe maçına gelene kadar biz bir haftada 3 tana maç oynadık. Çok iyi bir Kayserispor maçı oynadık. Arkadan Yeni Amasyaspor maçı oynadık. Bana göre en iyi maçlardan bir tanesi de bu maçtı. Sadece burada yaptığımız, yemememiz gereken golleri yedik. Ama atmamız gereken golleri attık. Biz Göztepe'ye 2 tane gol attık. Daha da fazla atabilirdik. Eğer o şanssız golleri yemeseydik. Buradaki üzüldüğümüz olay bu maç olsun Antalyaspor olsun Fenerbahçe maçları olsun rahatlıkla kazanabileceğimiz maçlardı bunlar. Orada sadece üzüldüğümüz sadece yediğimiz goller. Onun dışında başka bir şey yok. Göztepe maçına bakıldığı zaman, maça iyi başlayan taraf biziz. Çok güzel şeyler yapan biziz. Hele hele maçın ikinci yarası oyunun kontrolü tamamen bizim elimizde. Sadece yediğimiz goller. Kupa maçları zaten bütün dengemizi bozuyor. Mecburen oynamayan arkadaşlara şans veriyoruz. Diğer arkadaşlarımızı da burada bırakıyoruz. Tabii istenilen bir şekilde antrenman yapamıyoruz. Bazıları bizimle gelip hiç oynamadan geri dönüyorlar. Çünkü maç var diye oynatmıyoruz. Oradan zaten antrenman dengemiz de bozuluyor. İstediğimiz şekilde olmuyor. Yine de biz Göztepe maçını kaybetmeyebilirdik. Hatta rahatlıkla alabilirdik. Attığımız gollere bir bakın, bir de Göztepe'nin attığı gollere bakın. Biz gerçekten mükemmel işler yaparak çok güzel goller attık. Böyle devam edeceğiz. Bu gol yeme şeylerine bir son vereceğiz. Oynadığımız oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Beşiktaş karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Benim futbol felsefemde içerde de dışarıda da galibiyet için oynatan birisiyim. Beşiktaş maçında da galip gelmek için oynayacağız. Bu arada Beşiktaş takımı bizim maç öncesi arada maç oynayacak. Maçtan sonra direkt buraya gelecekler. Onlar için de bizim için de çok önemli bir karşılaşma olacak. Hele bizim mutlaka iyi bir şekilde bu maçı bitirmemiz gerekiyor. Bu arada Beşiktaş takımına Avrupa Ligi'nde oynayacağı Malmö maçında başarılar diliyoruz. İnşallah iyi bir şekilde dönerler. Biz de burada bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Şu an yaşadığımız tek şansızlık yediğimiz goller" diye konuştu.

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- Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

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