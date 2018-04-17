Ringlerde Kızıl fırtına

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor'un destekleriyle şampiyonalara hazırlanan Hasan Mert Kızıl, 3'üncü Uluslararası Açık Kickboks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Muratpaşa Belediyespor tişörtüyle müsabakalara katılan 22 yaşındaki Hasan Mert Kızıl, Antalya'da Alperen Atabay anısına düzenlenen 3'üncü Uluslararası Açık Kickboks Şampiyonası'nda 'Büyükler 91 kilogram Full Contact' branşında şampiyon oldu. Kızıl, ocak ve mart aylarında düzenlenen şampiyonaları Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Belediyespor desteğiyle birincilikle tamamladığını belirterek, “Şimdi sırada, Elazığ'da 27 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası var. Bu şampiyonadan da en iyi derecelerle ayrılacağıma inanıyorum. Belediye Başkanımız Ümit Uysal ve Kulüp Başkanımız Murat Şimşek'e destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

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