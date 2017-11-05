Rıdvan Dilmen'den şoke eden Galatasaray sözleri !

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden Rıdvan Dilmen dün akşam oynanana Osmanlıspor Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında hiç beklenmedik açıklamalarda bulundu.Dilmen , "Dursun Bey ve Tudor'u tebrik ediyorum. Gittiler çata çat aldılar oyuncuları. Ha kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamaların kısa sürede çok büyük tepkiler geldi.Özellikle Galatasaray'lı taraftarların Rıdvan Dilmen ve açıklamalarına çok büyük tepkisi vardı.Gelen tepkiler üzerine canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulunan Dilmen , "Galatasaray Kulübü'ne asla ama asla, edepsizlik yapacak adam değilim. Farkında olmadan bir cümle kullandıysam, kullandığımı da düşünmüyorum özür dilemesini de bilirim. Yanlış anladılarsa da, kusura bakmasınlar. Sevgili Galatasaraylılar da onlara bir saygısızlık yapmayacağımızı bilir.." açıklamarında bulundu.